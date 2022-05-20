Yakın bir zamana kadar Huawei’nin çatısı altında faaliyetlerini sürdüren HONOR, artık faaliyetlerine kendi başına devam ediyor ve birçok pazarda kendine önemli bir yer edinmiş durumda. Kısa bir süre önce amiral gemisi modeli olan Magic4 Pro’nun küresel pazar satışlarına başlayacağını duyuran firma, şimdi de yeni bir telefon modeliyle gündemde. Henüz ülkemizde satışta olmayan HONOR 60’ın yeni modeli olan cihazın tasarımı firmanın resmi Weibo hesabı tarafından paylaşıldı! HONOR 70’in tasarımında, cihazda bulunan kameralar hakkında ipuçları da bulunuyor!

Cihazın Tasarımı Değişiyor!

HONOR 50 ve HONOR 60 modelleri, markanın Huawei’den ayrıldıktan sonra tanıtılan modelleri olsalar da, Huawei’nin aynı zamanda tanıtılan P50 serisine oldukça benzeyen tasarım çizgileriyle dikkat çekmişlerdi. Firmanın yeni modeli olan HONOR 70 de önceki modellerle benzer tasarım çizgilerine sahip olsa da; arka kameraların konumu, düzleşen hatlar ve genel olarak daha sade tasarımıyla önceki modellerden ayrılıyor.

Firmanın yayınladığı kısa videoda vurgu yapılan elmas benzeri hatlara sahip olan arka panelde cihazın en belirgin kamera özelliği olan 54 MP çözünürlükü AI MATRIX özellikli kamera vurgusu yer alıyor. 1/1.49 inç ölçülere sahip olması beklenen bu kamera, sınıfının en iyisi olmasa da oldukça rekabetçi olduğu söylenebilir. Bu ana kamera, HONOR’un şu ana kadarki en iyi kamera deneyimlerinden birini sunmaya aday.

Qualcomm’un 20 Mayıs tarihinde tanıtması beklenen Snapdragon 7 Gen 1’den gücünü alacağı düşünülen cihazın arkasında yer alan bir diğer detay ise “1:1.9 ASPH” yazısı olarak karşımıza çıkıyor. Bunun henüz hangi anlamı taşıdığı kesin olmasa da, bu yazının da cihazın üç adet arka kamerasında bulunan özelliklerden birine vurgu yaptığını söylemek mümkün.

HONOR cephesinin Weibo hesabından yaptığı paylaşımla 30 Mayıs’ta tanıtacağını açıkladığı cihaz, firmanın Çin pazarında zaten iyi giden satışlarını daha da artırabilir. İlk olarak firmanın ana vatanı olan Çin’de tanıtılması beklenen cihazın küresel pazar tanıtımı ile ilgili henüz bir bilgi yok.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce HONOR 70 serisi ülkemizde de satışa sunulmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

İlginizi Çekebilir: HONOR Magic4 Pro, Küresel Pazara Açılıyor!