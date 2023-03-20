Barselona’da düzenlenen MWC 2023 etkinliğinde Magic5 serisini tanıtarak tam tabiriyle şov yapan HONOR, şimdi de sessiz sedasız giriş seviye akıllı telefon modeli olan HONOR 70 Lite 5G’yi piyasaya sürdü. Telefon giriş seviyede sunduğu özelliklerle dikkat çekiyor. Gelin telefonun özelliklerine göz atalım.

HONOR 70 Lite 5G Snapdragon 480+ ile Geldi!

Giriş seviyede önemli bir oyuncu olan HONOR 70 Lite, 6.5 inç boyutlu HD+ çözünürlüklü bir LCD ekranla geliyor. Bu ekranda ne yazık ki yüksek tazeleme hızı desteğine yer verilmemiş. Bu ekranın damla çentik yapısına sahip olduğunu görmek mümkün.

Snapdragon 480+ yonga setiyle gelen işlemci, cihazın adından da anlaşılacağı üzere giriş seviyede görmeye alışmadığımız bir özellik olan 5G desteğiyle bizleri karşılıyor. Cihaz ülkemizde satışa sunulursa, 5G desteği arayan kullanıcılar için HONOR 70 Lite 5G iyi bir tercih olabilir.

Giriş seviyede yeterli özellikler sunan bu işlemci 8nm üretim sürecine sahip ve 2.2 GHz’e varan saat hızları sunabiliyor. Adreno 619 grafik birimine sahip olan bu yonga setine, 4 GB bellek ve 128 GB dahili depolama kapasitesi eşlik ediyor.

Cihazda bulunan 4 GB bellek kapasitesi, HONOR’un RAM Turbo teknolojisi sayesinde sanal olarak 7 GB’a kadar artırılabiliyor. Cihazın dahili depolama kapasitesinin ise artırılamadığını ve cihazın yalnızca 4 GB bellek ve 128 GB dahili depolama kapasitesiyle satışa sunulduğunu belirtelim.

Üç adet arka kameraya sahip olan cihazda, 50MP çözünürlüklü f/1.8 diyafram açıklığına sahip bir ana kameraya, derinlik kamerası ve 2 MP çözünürlüklü makro çekim kamerası eşlik ediyor. Cihazın damla çentik kısmında ise 8MP çözünürlüklü ön kameraya yer verilmiş.

5.000 mAh kapasiteli büyük bir bataryaya sahip olan cihaz 22.5 Watt hızlı şarj desteğiyle geliyor. Ancak kutudan bir şarj adaptörü çıkmıyor. Birçok kullanıcının vazgeçilmezi olan 3.5mm kulaklık girişine sahip olan cihazda, NFC ve Bluetooth 5.1 bağlantısına da yer verilmiş.

HONOR’un Birleşik Krallık’taki internet sitesinde 199 pound fiyatla boy gösteren cihazın, ülkemizde yaklaşık olarak 9.000 TL fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Ancak bu fiyatın yalnızca bir tahmin olduğunu söylemekte fayda var. Titanyum Grisi, Okyanus Mavisi ve Gece Siyahı renk seçeneklerine sahip olan cihaz, giriş seviyede güçlü bir model olmuş diyebiliriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce HONOR 70 Lite 5G ülkemize de gelecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!