Honor 30 ve 30 Pro 15 Nisan’da tanıtılacak

Honor 30 ve 30 Pro cihazlarının tanıtım tarihi belirlendi. Honor 30 serisi 15 Nisan tarihinde yeni telefonları ile kullanıcılarını karşılayacak.

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Serinin amiral gemileri tanıtılacak.

Honor firmasının amiral gemisi telefonları Honor 30 ve 30 Pro 15 Nisan‘da bizleri karşılayacak. Firma Weibo üzerinden yaptığı paylaşımla iki cihazın tanıtım tarihi ile alakalı bir poster yayınladı. Posterde marka elçisi Çinli aktör Li Xian‘ın telefonu ilginç bir şekilde tuttuğu görülüyor. Sanırsak firma tanıtım öncesi telefonun tasarımına ait çok detay paylaşmak istemiyor. 5G’li Kirin 990 ile çıkacağı bilinen cihaz, amiral gemisi telefon rekabetinde daha uygun fiyatlı telefonlarla kullanıcılarını karşılıyor. Daha önce ki sızıntılara göre kamera kurulumunun Huawei P40‘a benzediği cihaz, farklı renk seçenekleriyle gelecek gibi duruyor. Zira Honor da paylaştığı posterde mor renkli cihazı ön plana koymayı tercih etmiş.

15 Nisan tarihinde tanıtılacak cihazların tanıtım tarihi ilginç bir zamana denk geliyor. Şöyle ki Honor cihazları için tanıtım gününü OnePlus 8 serisinin tanıtımından tam bir gün sonraya ayarlamış. Honor cephesi bunu kasıtlı mı yaptı bilinmez ama firma OnePlus‘ın şovundan ilgi çekmek istenmiş olabilir.Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde serinin bir diğer üyesi Honor 30S tanıtıldı. Honor 30S serinin diğer üyelerine nazaran daha orta seviye bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. 5G’li Kirin 820 ile karşımıza çıkan cihaz, amiral gemisi telefon rekabetinden uzak bir konumda duruyor. Yakın bir zamanda ülkemizde de yer alacak bu cihazların fiyatları henüz netlik kazanmadı