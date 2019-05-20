Honor 20 serisi X-Men posterinde göründü

Honor, 21 Mayıs’ta (yarın) Londra’da yapacağı etkinlik ile Honor 20 serisini resmen piyasaya sürecek. ABD hükümetinin, Çin telekomünikasyonu ile arasındaki son gelişmeler bile lansmanı iptal ettirmedi.

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Honor’ın resmi hesabından yaptığı açıklamada, yalnızca Londra ve Çin‘de telefonun açılış tarihlerini teyit etmekle kalmayıp, aynı zamanda yakında çıkacak olan X-Men: Dark Phoenix filmi ile de ortaklık kuran bir poster yayınladı.

Afiş üzerindeki metinde, 6 Haziran’daki filmin çıkışını ve telefonların lansman tarihini gösteriyor (21 Mayıs’ta Londra’da ve 31 Mayıs’ta Şangay’da). Ayrıca Honor 20’nin dörtlü kamerası olacağı ve şirketin talihlilere 50 adet X-Men filmi için bilet dağıtacağı öğrenildi.

Honor 20 ve 20 Pro’nun tahmini çıkış fiyatları: