Honor 20 serisi X-Men posterinde göründü

Honor, 21 Mayıs’ta (yarın) Londra’da yapacağı etkinlik ile Honor 20 serisini resmen piyasaya sürecek. ABD hükümetinin, Çin telekomünikasyonu ile arasındaki son gelişmeler bile lansmanı iptal ettirmedi.
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Honor’ın resmi hesabından yaptığı açıklamada, yalnızca Londra ve Çin‘de telefonun açılış tarihlerini teyit etmekle kalmayıp, aynı zamanda yakında çıkacak olan X-Men: Dark Phoenix filmi ile de ortaklık kuran bir poster yayınladı.
Afiş üzerindeki metinde, 6 Haziran’daki filmin çıkışını ve telefonların lansman tarihini gösteriyor (21 Mayıs’ta Londra’da ve 31 Mayıs’ta Şangay’da). Ayrıca Honor 20’nin dörtlü kamerası olacağı ve şirketin talihlilere 50 adet X-Men filmi için bilet dağıtacağı öğrenildi.
Honor 20 ve 20 Pro’nun tahmini çıkış fiyatları:
- Honor_20 6 GB RAM + 128GB – (390 $, 305 £)
- Honor_20 8 GB RAM + 128GB – (430 $, 335 £)
- Honor_20 8 GB RAM + 256GB – (505 $, 395 £)
- Honor_20 Pro 8 GB RAM + 128GB – (534 $, 419 £)
- Honor_20 Pro 8 GB RAM + 256GB – (605 $, 475 £)
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