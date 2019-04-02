Honor 10i özellikleri TENAA raporlarında görüldü!

Honor 10i özellikleri TENAA raporlarında görüldü!

2 Nisan, 2019 Akıllı Telefonlar 0 yorum

Huawei‘nin alt markası Honor‘un yeni fiyat-performans telefonu Honor 10i temel özellikleriyle TENAA raporlarıyla ortaya çıktı.

İlginizi çekebilir: Huawei CEO’su 2020’de Samsung’u geçeceklerine inanıyor!

Honor 10i özellikleri

Honor‘un yeni orta segment telefonu 10i, damla çentikli 6.26 inçlik LCD bir ekrana sahip. Telefon gücünü ise 8 çekirdekli  Kirin 710 işlemcisinden alıyor. 24 MP(f/1.8 diyafram açıklığında ana kamera), 8 MP (f/1.8 diyafram açıklığında ultra geniş açılı kamera) ve 2 MP (derinlik sensörü) olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuna sahip olan cihazın ön kamerası ise 32 MP çözünürlüğe sahip.

honor 10i

Android Pie işletim sistemi ve EMUI 9.0 arayüzüyle kutusundan çıkacak olan akıllı telefon 4/128 GB, 4/64 GB, 6/64 GB ve 6/128 GB gibi RAM ve depolama seçeneklerine sahip olacak.

 

İlgili Gönderiler

Cevap Yazın:

© EMY Medya - Kaynak gösterilerek ve bağlantı verilerek dijital ortamda alıntı yapılabilir.
HWP.com.tr internet sitesi Radore veri merkezinde barındırılmaktadır.
Radore