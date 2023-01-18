Geçtiğimiz yıl birçok yeni akıllı telefonu piyasaya süren Honor, 2023 yılı için de bu alandaki yelpazesini daha da genişletmeyi umuyor. Şirket, yeni cep telefonları için çalışmalarını şimdiden başladı. Dev firma, Snoopy Tech tarafından yayınlanan raporlara göre 100 MP çözünürlüklü birincil kameraya sahip bir cihazı satışa sunacak. Söz konusu raporlar, cihaz temel özelliklerinden yoksun olsa da beraberinde yayınlanan render görüntüleri ürünün tasarımı hakkında birçok fikir veriyor.

İçindekiler 100 MP Ana Kameralı Honor Telefonun Tasarımı

100 MP Ana Kameralı Honor Telefonun Tasarımı

Sızdırılan görüntülerde olduğu iddia edilen yeni Honor telefon hakkında bilinen tek şey 100 MP birincil kamera ile donatılmış olması. Öte yandan renderlar sayesinde cihazın tasarımı hakkında birçok bilgiye sahibiz. İlk olarak yeni akıllı telefon ince çerçeveleri ve minimal kamera deliği tasarımı ile yüksek bir ekran-gövde oranı vaat ediyor.

Telefonun kavisli kenarlara sahip yan çerçevesinde, bir SIM yuvası, ses düğmeleri ve bir güç tuşu yer alıyor. Cihaz ayrıca, üst kenarında biri mikrofon, diğeri IR blaster için olmak üzere iki giriş barındırıyor. Alt kısımda ise başka bir mikrofon girişi, USB-C portu ve bir hoparlör ızgarası bulunuyor.

İlginizi çekebilir: Honor X7a DxOMark Testini Salladı!

Arka panele de değinecek olursak firmanın yeni telefonu, 100MPlik ana kamerası ve yardımcılarını bir arada tutan dörtlü bir modüle sahip. Söz konusu modül içinde bir LED flaş ve üç adet sensör görev alıyor. Bu sensörlerin hemen altına yazılmış “100MP Ultra Camera” yazısı da mevcut görsellerde oldukça belirgin. Genel olarak, cihaz tasarımı itibari ile üst-orta segment bir akıllı telefon görüntüsü veriyor. İlerleyen günlerde yeni cep telefonu hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

Some new 100 MP Honor Phone pic.twitter.com/3VcSDakDrd — SnoopyTech (@_snoopytech_) January 16, 2023