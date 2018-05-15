Honor 10 tanıtıldı: 24 MP selfie kamerası, Kirin 970 işlemci

Honor 10 modeli bugün gerçekleştirilen lansman ile resmi olarak tanıtıldı. Üst düzey teknik özellikleriyle dikkat çeken model, yurtdışında 400 Euro fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Yakın zamanda ülkemizde de telefonlarını satmaya başlayan markanın bu modeli, Türkiye’de ne zaman ve kaç TL fiyatla satılacak henüz bilinmiyor.

Honor 10 özellikleri

Canlı renk seçenekleriyle öne çıkan model, cam ve metalin karışımı bir tasarım çizgisiyle karşımıza çıkıyor. 5.84 inç boyutlu IPS LCD ekranda Full HD+ çözünürlük ve 19:9 görüntü oranını kullanan telefon, gücünü birçok üst düzey Huawei modelinde gördüğümüz Kirin 970 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcinin yanı sıra 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Kamera konusunda iddialı bir cihaz olan Honor 10, ön tarafında 24 MP‘lik F/2.0 diyafram değerine sahip bir selfie kamerasıyla geliyor. Bu kamera ile Portre modu ve stüdyo efektlerini kullanabiliyorsunuz. Arka tarafta ise 24 MP + 16 MP olmak üzere çift arka kamera mevcut. Yapay zeka destekli olan kamera, 22 farklı obje çeşidini otomatik olarak algılayarak çektiğiniz fotoğrafları iyileştiriyor. İçerisinde EMIU 8.1 arayüzü yer alan telefonda, Super Charge destekli 3400 mAh batarya kapasitesi, Type-C bağlantı yuvası ve 3.5 mm‘lik kulaklık girişi yer alıyor.

Yurtdışı fiyatı 400 Euro olarak açıklanan model, 17 Mayıs itibarıyla birçok noktada satışta olacak. Ancak henüz Türkiye için bir bilgi yok.