Türkiye’nin en dikkat çeken markalarından olan Honor’ın uygun fiyatlı modeli Honor 10 Lite, inceleme konuğumuz.

Honor 10 Lite inceleme | 1.600 TL eder mi?

Damla şeklinde çentiği ve yüzde 90’ı aşan ekran gövde oranı ile dikkat çeken cihaz yakında Türkiye’de de satışa çıkacak. Yapay zeka destekli kamerası, uzun gece pozlama, farklı tasarım ve efekt özellikleri ile dikkat çeken akıllı telefona gelin birlikte bakalım.

10 Lite, Honor’ın sahibi Huawei’nin bir diğer alt markası HiSilicon’un çıkardığı Kirin 710 yonga setini kullanıyor. 8 çekirdekli Kirin 710’un dört çekirdeği 2.2GHz Cortex A73 iken diğer dört çekirdeği ise 1.7GHz Cortex A53’lerden meydana geliyor. 3GB bellek desteği sunan cihaz beraberinde 64GB da depolama alanı getiriyor. Cihaz aynı zamanda 512GB’ye kadar da microSD desteği sunuyor. Çift sim kartı desteği sunan cihaz 3400mAh bataryaya sahip fakat kasası açılmayan telefonun pilini istediğiniz zaman değiştirmek mümkün değil.

Telefonun arka tarafı mavi-beyaz renginde. Alt tarafı mavi cihazın üstüne doğru gidildiğinde ton açılıyor ve neredeyse tamamen beyaza dönüşüyor. Kalınlığı 8mm olan 10 Lite tartıda 162 gram geliyor. Mavi-beyaz tonlama cihazın yanlarını da kapsıyor. Honor bu mavi-beyaz dengesine gök mavisi diyor. Arka tarafta gök mavisi plastik kasanın yanı sıra sol üstte çift kamera ve flaş, ortanın biraz üzerinde parmak izi okuyucusu ve sol altta Honor logosu mevcut. Güç ve ses tuşları önden bakıldığında sağ tarafta yer alıyor. Üst tarafta sim yuvası var. Alt tarafta 3mm kulaklık girişi, microUSB girişi ve hoparlör var. Honor’a göre 10 Lite’ın ekran kasa oranı %90’dan fazla olarak görünüyor ve ekran boyutu 6,1 inç.

Honor arkadaki çift kameranın yapay zekadan aldığı yardımı fazlasıyla vurguluyor. Öyle ki kameraların altında bile “AI CAMERA” yazıyor. Kamraların biri 13MP ve F/1.8 lense sahip. 26mm’lik ana kameraya 2MP’lik derinlik algılayıcı kamera eşlik ediyor. Aydınlatmak içinse LED flaş tercih edilmiş. Honor’a göre kameranın yapay zekası tam 22 farklı duruma adapte olabiliyor. Bunların arasından gece, manzara, portre gibi modlara alışmış olsak da 10 Lite kediler ve köpekler için dahi ayrı modlara sahip.

Ön tarafta ise arkayı hemen hemen ikiye katlayan 24MP’lik selfie kamerası mevcut. Bu kameranın lensi F/2.0. Ön kameradaki yapay zeka 22’nin aksine sadece 8 duruma uyum sağlayabilse de kendini güzellik üzerinde eğitmiş. Diş beyazlatmadan, göz altı torbalarını kaldırmaya çeşit çeşit güzellik seçeneğiyle gelen ön kamerayı Honor pazarlamada arka kameradan daha ön planda tutuyor.