Honda tatlı mı tatlı şirin mi şirin yeni elektrikli vanını tanıttı. Aslında aracın tasarımı çokta yeni değil. Honda N-Van, 2018 yılında piyasaya sürülen Honda Van’ın elektrikli versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

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Honda, Honda N-Van isimli elektrikli vanını 2024 yılının bahar aylarında piyasaya sürmeyi planlıyor. Honda yeni elektrikli vanın çok yönlü olduğunu, hem ticari hem de kişisel kullanım için kullanılabileceğini söylüyor.

Honda N-Van 1 Milyon Japon Yeni fiyatı ile Japonya’da satışa çıkacak. Bu da 7300 dolar gibi bir fiyata tekabül ediyor. Honda N-Van’ın Mitsubishi eK ve Nissan Sakura gibi bazı rakipleri 14000 dolar ile 17.700 dolar arası bir fiyatlandırmaya sahip.

Aracın fosil yakıtlı versiyonunda 64hp güce ve 104Nm torka sahip üç silindirli turboşarjlı bir motor kullanılmıştı. Aracın manuel ve otomatik şanzıman olmak üzere iki farklı şanzıman seçeneği vardı. Bunun yanı sıra önden çekişli veya dört çeker seçenekleri de bulunuyordu.

2018’de piyasaya sürülen fosil yakıtlı versiyonda sürücü koltuğu dışındaki tüm koltuklar yatırılarak ekstra bir yükleme alanı sağlanabiliyordu. 2024’te çıkacak elektrikli versiyonda da bu özelliğin olacağı düşünülüyor.

Araç hakkında henüz daha detaylı bilgiye sahip değiliz. Ancak ilerleyen zamanlarda daha fazla bilgi çıktıkça sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın.