Honda’nın N-Van’ı 2018’de sadece 0,7 litre hacme sahip benzinle çalışan bir motorla piyasaya sürüldü. Sevimli minibüs 2024’te tamamen elektrikli bir versiyona kavuşuyor. Japon otomobil üreticisi, ticari ve kişisel kullanım için yeterince çok yönlü olduğunu söylüyor. Hatta karavan olarak da kullanılabilir.

Spesifikasyonlara gelince, Honda pek bir şey paylaşmadı, ancak pilin tek bir şarjla 200 km dayanacağı düşünülüyor. Şehir içi bir araç için oldukça iyi. Honda N-Van oldukça küçük olduğundan ve çok fazla hücreyi alamayacağından bahsetmiyorum bile. Honda N-Van; 3.4 m’den daha kısa, 1.48 m genişliğinde ve dingil mesafesi sadece 2.520 mm.

N-van’ın belki de en çekici yönü fiyatıdır. 1.000.000 JPY’ye (7.300 $) satılacak ve rekabeti ikiye katlayarak piyasadaki en ucuz EV olacak.