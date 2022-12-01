Honda, önümüzdeki yıllarda tamamen elektrikli hale gelmek için çalışıyor ve bu hedefi koruyan şirket, 2024’te bir hidrojen yakıt hücreli araç üreteceğini ve piyasaya süreceğini duyurdu.

Otomobil üreticisi, yakıt hücreli Honda CR-V modelini Ohio, Marysville’deki Performans Üretim Merkezinde (PMC) üreteceğini ve 2040 yılına kadar tamamen elektrikli ve 2050 yılına kadar karbon nötr hale gelmeyi planladığını açıkladı .

Yakıt hücreleri, aküye güvenmek yerine araca güç sağlamak için elektrik üretmek üzere hidrojen ve oksijen kullanır. Araçlara 3-4 dakikada yakıt ikmali yapılabilmesi ve güç kaynağı kesilmeden daha uzun mesafeler kat edilebilmesi nedeniyle akülü elektrikli araçlara göre avantajları vardır. Ancak, teknoloji kitlesel olarak benimsenmeye hazır değil ve halka açık hidrojen istasyonları ABD’de Kaliforniya’da yoğunlaşıyor.

Yaklaşan Honda CR-V Hidrojen Yakıt Hücresi modeli, hidrojen kaynağına güvenmek zorunda kalmadan az miktarda yalnızca elektrikle çalışan bir menzil sunmasına izin vermek için pil takımı için bir takma özelliği ile gelecek. Honda, otomobilin daha fazla detayının 2024 lansmanına yakın bir tarihte açıklanacağını söylüyor. Şirket, kaç adet üretmeyi planladığını söylemedi ancak fabrikanın küçük hacimli araçlarda uzmanlaştığını kaydetti.

Honda dışında Toyota ve General Motors da son yirmi yılda yakıt hücresi teknolojisi geliştiriyor. Toyota’nın Mirai orta boy sedanı ikinci nesline doğru ilerliyor. İlk yakıt hücreli aracı FCX’i 2002’de piyasaya süren ve Kaliforniya’nın hidrojen yakıt ikmali ağına 14 milyon dolardan fazla yatırım yapan Honda.

BMW ve Toyota da önümüzdeki yıllarda hidrojen yakıt hücreli araçlar üretmek için bir araya geliyor. Bosch, 2024 yılına kadar yakıt hücresi teknolojilerini geliştirmek için dünya çapında 1 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planlıyor ve Güney Carolina fabrikasında ticari kamyonlar için yakıt hücresi yığınları oluşturmak için 200 milyon dolardan fazla yatırım yapmayı planlıyor.