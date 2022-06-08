Business Insider haberine göre, Microsoft’un artırılmış gerçeklik kulaklığı HoloLens’in mucitlerinden biri olan Brezilyalı Alex Kipman şirketten istifa etti. Yayına göre, Curitiba’dan (PR) bilim adamı, bazı çalışanlarla uygunsuz davranış iddialarının ardından istifa ediyor.

Microsoft bilgiyi doğrulamadı, ancak GeekWire, Microsoft’taki bulut başkanı Scott Guthrie tarafından dün imzalanan ve astlarını bilgilendirdiği dahili bir e-postanın bir kopyasını aldı.

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Ancak yazışma, görevi kötüye kullanma iddialarından bahsetmiyor ve Kipman’ın geçişe yardımcı olmak için iki ay boyunca bölünmede kalacağını söylüyor. Xbox için Kinect hareket kontrolünü de geliştiren Brezilyalı’nın ayrılmasıyla, ekibi Microsoft’un ürün direktörü Panos Panay liderliğindeki Windows + Devices organizasyonuna katılacak.

Alex Kipman neyle suçlanıyor?

Microsoft kaynaklarına dayanarak, Business Insider, Kipman’ın iddia edilen görevi kötüye kullanma iddiasıyla ilgili dahili bir raporun hazırlanmasına 25’ten fazla kişinin katıldığını iddia ediyor. Belgede, meslektaşları tarafından müstehcen kabul edilen yastık kavgasında “küçük giysili kadınların” olduğu bir videonun gösterilmesine ek olarak istenmeyen dokunma vakaları bildiriliyor.

Insider’a göre, Kipman’ın karıştığı olay münferit bir vaka değil, bunun sektörde yaygın bir suistimal modeli olduğunu ve sözlü taciz ve cinsel tacizi de içerdiğini söylüyor. Wall Street Journal kısa süre önce “HoloLens bölümündeki bazı sorunların” en az 70 çalışanın Microsoft’tan ayrılmasına neden olduğunu ve 40’ının Meta’ya katıldığını iddia etti. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.