Warner Bros. Interactive Entertainment merakla beklenen Hogwarts Legacy oyununun çıkışını bazı platformlar için erteledi. Bu erteleme PlayStation 4 ve Xbox One versiyonlarını 4 Nisan 2023’e, Nintendo Switch versiyonunu ise 25 Temmuz’a çekiyor.

Daha önce, oyunun tüm sürümlerinin hem yeni nesil PS5 konsolları, Xbox Series X/S ve PC hem de Switch gibi daha eski veya daha az güçlü sistemler için 10 Şubat 2023’te piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Bu tarih değişikliği, geliştirici Avalanche Software’e Harry Potter temalı oyunu bir önceki nesil konsollar için geliştirmesi için zaman tanıyacak.

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Warner Bros. başlangıçta Büyücü Dünyası oyununu 2021’de piyasaya sürmeyi planlamış, ancak daha sonra önce bu yıla ve son olarak 2023’e ertelemişti. 7 Şubat’tan itibaren PS5, Xbox Series X/S veya PC için Deluxe Edition satın alanlar maceraya başlamak için 72 saat erken erişim hakkına sahip olacak. Ancak, ertelenen sürümlerde erken erişim süresi olmayacak.