HMD, küresel pazarlarda kendi markalı akıllı telefonlarının lansmanına hazırlanıyor. Şirket, yakın gelecekte HMD Pulse serisi adı verilen yeni akıllı telefonlarıyla piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve cihazların tasarımları, sızıntılar aracılığıyla çevrimiçi platformlarda görücüye çıktı.

Pulse serisi, HMD’nin giriş seviyesi akıllı telefon serisi olarak konumlandırılacak ve iki modelden oluşacak: HMD Pulse ve Pulse Pro. Sızıntılara göre, her iki model de yuvarlatılmış kenarlara sahip benzer bir tasarıma, ortada delikli bir selfie kamerasına ve arkada dikdörtgen bir kamera modülüne sahip olacak. İlginç bir şekilde, Pulse, Pulse Pro’dan daha ince bir çeneye ve selfie kesimine sahip olacak.

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HMD Pulse Pro’nun beklenen özellikleri arasında dokulu bir arka yüzey, 90Hz yenileme hızına sahip HD+ ekran, arkada 50MP + 2MP derinlik kamerası kurulumu, 50MP ön kamera, Unisoc T606 yonga seti ve 5000mAh batarya yer alıyor. Ayrıca cihazda 3,5 mm kulaklık girişi de olabilir ve IP52 toza ve suya dayanıklılık desteği sunabilir.

Diğer yandan, HMD Pulse modeli, düz bir arka panele, aynı HD+ ekrana, 13 MP birincil arka kameraya ve 5000 mAh bataryaya sahip olacak. Bu model, mavi, siyah ve pembe renk seçenekleriyle gelecek.

HMD Pulse Pro’nun tahmini fiyatı yaklaşık 179 Euro civarında olacakken, Pulse modelinin fiyatının Pro’dan daha düşük olması bekleniyor. Önümüzdeki haftalarda, bu telefonlarla ilgili daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor. Bu yeni seri, kullanıcıların bütçelerine uygun ve işlevsel akıllı telefon seçenekleri sunmayı hedefliyor.