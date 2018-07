HMD, Nokia 5.1 kernel kaynak kodlarını yayınladı

Nokia marka Android akıllı telefonların üretim haklarına sahip olan HMD Global, Nokia 5.1 için kernel (çekirdek) kaynak kodunu yayınladı. Kod, geliştiricilerin Mayıs ayı sonunda duyurulan telefon için özel ROM’lar ve iyileştirmeler yapmasına izin veriyor.

İlginizi çekebilir: Fuchsia OS önümüzdeki yıllarda Android’in yerini alabilir

HMD Nokia 5.1 kernel kodlarını yayınladı, ancak…

Kaynak kodları yayınlandı, ancak HMD telefonun bootloader kilidini açma konusunda niyetsiz görünüyor. Şirketin bu noktada çekirdek kaynak kodunu Genel Kamu Lisansı‘nın (GPL) bir parçası olarak yayınlaması gerekiyor. Yine de geliştiriciyseniz ve kaynak koduna göz atmak isterseniz, buradan erişebilirsiniz.

Nokia 5.1 çekirdek kaynak koduna sahip cihazlar kutusundan çıktığında, açık kaynaklı işletim sistemi Android 8.1‘i destekliyor olacak. Yayınlanan kaynak kodlarına sahip Nokia modelleri şunlar:

Nokia 1

Nokia 3

Nokia 3.1

Nokia 5.1

Nokia 8

Marka, Finlandiyalı şirket HMD Global tarafından adeta yeniden canlandırıldı. Tüm yeni modeller, Android’in (One veya Go) saf sürümlerini çalıştırıyor ve orta sınıf akıllı telefon pazarına destek oluyor. Android One ve Go “saf, güvenli ve güncel” işletim sistemi vadederek, telefonları daha da cazip ve iyileştirilmiş olarak sunuyor.