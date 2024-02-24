Her yaştan izleyicinin severek izlediği, aile atmosferini ve aksiyonu en iyi yansıtan filmlerden biri olan Hızlı ve Öfkeli (Fast & Furious) serisi sona eriyor. Hızlı ve Öfkeli filmerlnin yıldızı ve yapımcısı Vin Diesel bugün Instagram üzerinden bir paylaşım yaparak hayranlarını Fast Xi olarak bilinen bir sonraki seri hakkında bilgilendirdi. Bu film muhtemelen uzun soluklu serinin en azından Vin Diesel için sonunu işaret ediyor. Hızlı ve Öfkeli serisi bitiyor mu? İşte Vin Diesel’in açıklamaları.

İçindekiler Vin Diesel Duygulandıran Paylaşım ile Hızlı ve Öfkeli Serisinin Sonunu İşaret Etti

Vin Diesel Duygulandıran Paylaşım ile Hızlı ve Öfkeli Serisinin Sonunu İşaret Etti

Diesel Instagram’da yaptığı açıklamayla Fast & Furious serisinin biteceğinin sinyallerini verdi. Diesel, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Yazarlar ve tüm ekiple hafta sonu toplantımızı yeni bitirdik. Finalimiz için duyulan heyecanın inanılmaz derecede güçlü olduğunu söylemek yetersiz kalır. Vay canına. Çok heyecan verici.

Herkes hafta sonuna coşkulu ve heyecanlı bir şekilde girerken ben hepinizi düşündüm… Coşku ve tutkunuzun yaratıcı yolculuğumuzun arkasındaki itici güç olduğu sayısız anı hatırladım. Destanımıza olan bağlılığınız, onun başarısı ve gelişimi üzerinde eşsiz bir etkiye sahip… en küçük kızımın da dediği gibi, bu çok derin.

Sizin sayenizde ekranın ötesine geçen bu küresel destanın belkemiği olduğunuz için teşekkür ederim.

Bu büyük final sadece bir son değil; birlikte inşa ettiğimiz inanılmaz ailenin bir kutlaması. Umarım sizi gururlandırırız!”

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Bu açıklamalar, Hızlı ve Öfkeli serisinin biteceği yönündeki şüpheleri iyice artırdı. Öyle ki, sinema dünyasında Fast 11 filminin son olacağı artık kesinleşmiş gibi görünüyor.

Serinin son filmi Fast X, 19 Mayıs 2023 tarihinde vizyona girdi. Fast and Furious serisi, 2001 yılında ilk filmi vizyona girdiğinden beri 20 yılı aşkın süredir devam ediyor. Serinin son filmi, Dominic Toretto ve ekibinin Cipher’a karşı son mücadelesini konu alıyor.

Serinin sona ermesiyle ilgili birçok farklı yorum var. Bazı hayranlar serinin doğal bir sonuca ulaştığını ve bitmesinin zamanı olduğunu düşünüyor. Bazı hayranlar ise serinin devam etmesini ve yeni hikayelerin anlatılmasını istiyor.

Fast and Furious serisi, dünya çapında 5 milyar dolardan fazla gişe hasılatı elde etti ve tüm zamanların en çok gişe yapan film serilerinden biri oldu. Serinin sona ermesi, sinema dünyası için önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce artık seri sona ermeli miydi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!