Dünya standartlarında internet deneyimini herkes için ulaşılabilir kılma hedefiyle yoluna devam eden TurkNet, Speedtest tarafından hazırlanan rapora göre en yüksek indirme hızı sunan internet sağlayıcısı oldu. Dünya genelinde internet hızını ölçmek için kullanılan en güvenilir platformlardan Speedtest, topladığı veriler neticesinde 2023 yılının ikinci çeyreği raporunu paylaştı. Yayınlanan rapora göre, TurkNet’in sağladığı yüksek indirme hızı ve düşük gecikme süresi, kullanıcılara kesintisiz bir internet deneyimini yaşatıyor.

2022 yılı boyunca zirvede olan TurkNet, 2023’te de başarısını sürdürüyor

Günümüzde, dijital dünya ile iç içe yaşadığımız bir çağda, internet bağlantı hızı hayatımızın merkezinde yer alıyor. İşlerimizi yönetmek, iletişim kurmak, eğlenmek ve bilgi edinmek için vazgeçilmez bir araç haline gelen internet, hızlı ve güvenilir bir şekilde sunulduğunda gerçek anlamda değer kazanıyor. Türkiye’nin en hızlı büyüyen operatörü TurkNet, sağladığı yüksek indirme hızı ve düşük gecikme süresi ile kullanıcılarına iyi bir internet deneyimi sunmak için çalışmalarına devam ediyor. Güvenilir hız ölçüm platformları Speedtest ve nPerf’e göre 2022 yılı boyunca tüm hız testlerinde zirvenin sahibi olan TurkNet, 2023’te de başarısını sürdürüyor.

Küresel çapta en çok tercih edilen hız testi platformu Speedtest, Türkiye’deki tüm internet sağlayıcılarının performansını değerlendirdi. Speedtest’in 2023 yılının ikinci çeyreği raporuna göre, Türkiye’de en yüksek indirme hızını sunan internet sağlayıcısı bir kez daha TurkNet oldu. Raporda yer alan verilere göre, Türkiye’de sabit internet için sağlanan ortalama indirme hızı 33.99 Mbps, yükleme hızı ise 8.75 Mbps olarak belirlendi. TurkNet, ortalama 62.80 Mbps ile en yüksek indirme hızı sunan sağlayıcı olarak zirveye oturdu. TurkNet, sadece yüksek indirme hızıyla değil, aynı zamanda düşük gecikme süresiyle de diğer sağlayıcılardan ayrılıyor. Rakiplerine kıyasla sadece 13 milisaniye gecikme süresiyle, TurkNet sabit internette en düşük gecikme süresi sunan sağlayıcılar arasında zirveye yerleşiyor. Bu başarı, TurkNet kullanıcılarının online oyunlarda, video konferanslarda ve diğer çevrimiçi etkinliklerde kesintisiz bir deneyim yaşamalarına olanak sağlıyor. Hızlı ve güvenilir internetin gün geçtikçe daha büyük bir öneme sahip olduğu bu dijital çağda, TurkNet kullanıcılarına en iyi internet deneyimini sunmak için çalışmalarına devam ediyor.

Cem Celebiler: “Yüksek indirme hızı ve düşük gecikme süresiyle kesintisiz bir internet deneyimi sunuyoruz.”

TurkNet CEO’su Cem Çelebiler, “TurkNet olarak, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamak ve dünya standartlarında bir internet deneyimi sunmak için tutkuyla çalışıyoruz. Hız testi platformlarından Speedtest’in 2023 yılının ikinci çeyreği raporunda, en yüksek indirme hızını sunan internet sağlayıcısı olarak yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Kullanıcılarımıza yüksek indirme hızı ve düşük gecikme süresiyle kesintisiz bir internet deneyimi yaşatmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gelecekte de en iyi internet hizmetini sunmaya devam ederek Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etmeyi hedefliyoruz.” dedi.