Hız Testi | Samsung Galaxy Note8 – HTC U11

Hız Testi serimizde konuklarımız Samsung Note8 ve HTC U11 oldu.

Qualcomm Snapdragon 835 işlemcili U11 mi yoksa Samsung Exynos 8895 mi uygulamaları açma ve saklama konusunda daha başarılı? Cevabı videomuzda bulabilirsiniz.

12 uygulamayı önce ilk defa açtığımız ve turu tamamladıklarında tamamlanma süresini not ettiğimiz, sonrasında ise yeniden çalıştırdığımızda ne kadar başarılı olduklarını görmeye çalıştığımız hız testimizin diğer videolarına da göz atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak daha fazla videoya erişebilir nitelikli incelemeler ile fikir sahibi olabilirsiniz.