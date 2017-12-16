HITMAN’den Sınırlı Süreli Ücretsiz Tatil Paketi!

Daha önce ilk bölümü ücretsiz olarak sunulan HITMAN, şimdi de yılbaşına özel 3 hikaye ve 2 yeni mekan barındıran Tatil Paketi’ni ücretsiz olarak sundu.

Gizlilik temalı en iyi yapımlardan biri olan Hitman, son olarak sadece kendi adını taşıyan Hitman oyunu ile karşımıza çıktı. Farklı yapıda toplam 6 bölüm ve bir de bonus bölüm olarak yayımlanan oyun, bu tarzı ile tepki toplamış olsa da Hitman severler tarafından hem sevildi hem eleştirildi.

Daha önce ilk bölümü olan Paris’i ücretsiz olarak sunan ve demo anlayışını değitiren Hitman, şimdi de tatil paketi ile geliyor. 15 Aralık – 5 Ocak tarihleri arasında erişebileceğiniz Hitman Tatil Paketi’ni bir kere ücretsiz olarak edindiğinizde tamamen sizin olacak.

Pakette ‘ICA Tesisi’ konumu ve ‘Paris’ konumu dahil her şeye tam erişimi sunarken, 3 hikaye görevi, 20 gerginlik sözleşmesi, 40 meydan okuma ve 20 başarım sağlayabiliyor.Oyuncular aynı zamanda, iki hırsızın Paris moda şovuna erişmeyi başardığı ve bütün hediyeleri çaldığı sezonluk ‘Tatil İstifçisi’ sözleşmemize erişebilecek ve Ajan 47 olarak senin görevin bu hırsızları kesin olarak durdurmak olacak.

PC’de Steam, PS4’te PS Store, ve Xbox’ta ise Microsoft Store üzerinden erişilebilen Hitman Tatil paketi, Hitman meraklıları için güzel bir şans olacak.