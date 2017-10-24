Hitman: Game of The Year Edition Paketi Tanıtıldı!

7 Kasım’da PC, Xbox One ve PS4 için çıkacak yeni paket, ilk dört sezonun tamamını, yeni bir “Patient Zero” adlı campaign modu, yeni silahlar, yeni kostümler, yeni zorluklar ve geliştirilmiş yeni bir ışıklandırma sistemi ile geliyor.

Ayrıca Hitman: GOTY paketi, kendini bağımsız yapımcı olarak ilan etmesinden ve daha sonrasında Hitman serisine devam edeceğini duyurmasından sonra IO Interactive şirketinin ilk çıkarttığı içerik olarak yer alıyor. İşte yeni paketin tanıtım videosu:

Hitman: GOTY paketi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, IO Interactive şirketinin resmi sayfasından bilgi alabilirsiniz.