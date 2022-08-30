Hintli multi-milyarder Mukesh Ambani, iki ay içinde ülkede 5G mobil internet hizmetlerini başlatmak için 25 milyar dolarlık bir plan açıkladı. Telekom-perakende grubu Reliance Industries’in başkanı Ambani, yüksek hızlı ağın ilk olarak Yeni Delhi ve Mumbai dahil olmak üzere büyük şehirlerde tanıtılacağını söyledi. Daha sonra Aralık 2023’e kadar Hindistan’ın geri kalanına genişletileceğini söyledi. Şirket ayrıca bütçeye uygun bir 5G akıllı telefon geliştirmek için Google ile birlikte çalışıyor.

Pazartesi günü Reliance’ın yıllık genel toplantısında konuşan Ambani, firmanın 5G ağı tamamen faaliyete geçtiğinde dünyanın en büyüğü olacağını söyledi. Hizmet, Hindistan’ın en büyük mobil operatörü olan Reliance’ın yan kuruluşu Jio aracılığıyla sunulacak. Ambani ayrıca, Reliance’ın fiyatı veya planlanan lansman tarihi hakkında daha fazla ayrıntı vermeden “ultra uygun fiyatlı” bir 5G akıllı telefon geliştirmek için ABD teknoloji devi Google ile birlikte çalıştığını söyledi. Hindistan’daki en ucuz 5G’ye hazır akıllı telefonlar şu anda 150 dolar civarında.

Duyurular, Hindistan’ın dijital geleceğinde hakimiyet mücadelesi kızışırken geldi. Bu ayın başlarında, Hindistan hükümeti, Jio’nun en büyük alıcı olarak ortaya çıktığı 5G hava dalgaları da dahil olmak üzere, hava dalgaları için 19 milyar dolarlık rekor bir ihale sonuçlandırdı. Aynı zamanda, Vodafone Idea ve Bharti Airtel’den ve dördüncü yeni katılımcı Adani Data Networks’ten teklifler aldı.

Hindistan’ın ülkeyi 1 trilyon dolarlık dijital ekonomiye dönüştürme planlarının merkezinde yer aldığı görülüyor. Mayıs ayında Başbakan Narendra Modi, 5G’nin “sadece internet hızını hızlandırmakla kalmayıp aynı zamanda kalkınmayı ve istihdamı da artıracağını” söyledi.

Tahmini net değeri 91.9 milyar dolar olan Ambani, Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre dünyanın en zengin on birinci ve Asya’nın en zengin ikinci kişisi. Şu anda petrokimya, petrol ve gaz, telekomünikasyon ve perakende dahil olmak üzere işletmelerle piyasa değerine göre Hindistan’ın en büyük holdingidir.

İçindekiler Ambani ve Zuckerberg işbirliği

Ambani ve Zuckerberg işbirliği

Mukesh Ambani’nin 5G hizmetlerini başlatmaya yönelik 25 milyar dolarlık taahhüdü, sadece telekomünikasyonda değil perakendede de rekabeti daha da ileri götürmeyi amaçlıyor. Bu planın ikinci bölümünde iki devin güçlerini birleştireceği görülüyor – Ambani’nin Reliance’ı ve ABD teknoloji devi Meta.

1,4 milyar nüfuslu bir ülkede, Meta’nın WhatsApp platformunun yaklaşık 500 milyon kullanıcısı var ki bu da Ambani’nin çevrimiçi perakende teklifiyle ikna etmeyi umduğu bir kullanıcı tabanıdır. Hindistan aynı zamanda WhatsApp’ın en büyük pazarı ve Meta patronu Mark Zuckerberg, bir yıldan fazla bir süredir mesajlaşma platformunda ticarete izin veren WhatsApp iş platformunu zorlamak istiyor.

Bu işbirliği ile Reliance, çevrimiçi perakende sektöründeki erişimini genişletebilecek. Reliance gibi önde gelen bir firmayla ortaklık kurmak ve hizmetlerini WhatsApp’taki tüm kullanıcılara sunmak Meta için Hindistan’da daha güçlü bir duruş sağlıyor. Hindistan yaklaşık 700 milyar dolarlık bir perakende pazarına ev sahipliği yapıyor ve büyük işletmelerin bu alana hükmetmek için itişip kakıştığını gördük.

Reliance Retail, ülke genelinde 12.000’den fazla mağazasıyla Hindistan’ın en hızlı büyüyen ve en karlı perakende işini yürütüyor. Ve bu güçlerin birleşimiyle Amazon ve Walmart’ın sahibi olduğu Flipkart gibi çevrimiçi perakende devlerini yenmeyi umuyorlar.