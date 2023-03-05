Havacılıkta sürdürülebilir bir geleceğin ilerletilmesinde bir kilometre taşı olarak adlandırılabilecek bir şekilde, hidrojen yakıt hücresiyle çalışan 40 koltuklu bir yolcu uçağı Universal Hydrogen tarafından başarıyla test edildi. Şirket, uçağı Washington’daki Grant County Uluslararası Havaalanı’ndan 15 dakika boyunca hidrojen yakıtıyla uçurduğunu ve 3,500 MSL yüksekliğe ulaştığını açıkladı.

Lon Angeles merkezli girişim, uçağın (ATR 72) güç aktarma organlarını değiştirerek iki türbin motorundan birini hidrojen yakıt hücreli bir elektrikli motorla değiştirdi. Sonuç olarak pilot, uçuş sırasında geleneksel motoru kullanmayı en aza indirdi.

Girişim, Paris Anlaşması yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olmak için havacılığı karbonsuzlaştırmayı planlıyor. Birkaç hafta önce, İngiltere merkezli bir girişim olan ZeroAvia, kısmen hidrojen yakıt hücreleriyle çalışacak şekilde dönüştürülen 19 koltuklu bir Dornier 228 test uçağının ilk uçuşunu tamamlamıştı.

Universal Hydrogen’in müşterilere yönelik retrofit dönüşüm kiti

Şirket, ATR72 ve De Havilland Canada Dash-8’den başlayarak mevcut bölgesel uçakları hidrojenle uçacak şekilde dönüştürmek için müşterilerine eksiksiz bir çözüm sunuyor.

Turboprop motorun yerine Plug Power’ın havacılık kullanımı için özel olarak modifiye edilmiş ProGen yakıt hücresi ailesine dayanan bir yakıt hücreli elektrik motoru kullanılıyor. Yapılan basın açıklamasında, “Tasarımın benzersiz yönlerinden biri, güç aktarma organlarının batarya kullanmamasıdır. Yakıt hücreleri elektrik motorunu doğrudan çalıştırır, ağırlık ve maliyeti büyük ölçüde azaltır” denildi.

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Güçlendirme dönüşüm kiti yepyeni bir uçak geliştirme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Universal Hydrogen’in kurucu ortağı ve CEO’su Paul Eremenko, “hidrojen yakıt ikmali, mevcut kargo ağları ve havaalanı kargo işleme ekipmanlarıyla uyumlu modüler kapsüller kullanarak dünyadaki her havaalanını hidrojene hazır hale getiriyor” dedi.

Şirketin web sitesindeki bir yazıda, “Hem mevcut filo için bir uçak dönüştürme çözümü hem de doğrudan bölgesel havayollarına bir yakıt hizmetleri sunarak, 2025 yılına kadar sıfır emisyonla yolcu hizmetinde ve bundan kısa bir süre sonra da kargo hizmetinde olacağız” denildi.

Nihai sertifikayı almak için iki yıllık bir yol haritasında

Firma, Federal Havacılık Otoritesi Özel Uçuşa Elverişlilik Sertifikası için Connect Airlines ve Amelia Airlines ile testi gerçekleştirdi. Universal Hydrogen’e göre bu uygulama, hidrojenle çalışacak şekilde dönüştürülen ATR 72 bölgesel uçaklarının yolcu hizmetine girmesiyle 2025 yılında tamamlanması beklenen iki yıllık bir uçuş testi kampanyasının ilkiydi.

Şirket, dünya çapında 16 müşteriden 247 uçak dönüşümünü aşan bir sipariş defterine sahip olduğunu iddia ediyor. Toplam değerin modifikasyonlarda 1 milyar doların üzerinde ve ilk on yıl için hidrojen yakıt hizmetleri için yaklaşık 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.