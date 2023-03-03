GTA 6‘nın duyurulması ve piyasaya sürülmesine yönelik beklenti nedeniyle internette söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Şimdi, hayranların heyecanını ateşleyecek yeni bir söylenti daha var ve bu özellikle hip-hop hayranları için: rapçi 50 Cent oyunun geliştirilmesine ya da bir türevine bir şekilde dahil olabilir!

Bu şüphe, New York’lu şarkıcının Instagram‘da paylaştığı ve sızıntılara göre bir sonraki Grand Thef Auto‘nun şehri olabilecek Vice City‘ye gönderme yapan oldukça şifreli bir gönderiden kaynaklanıyor.

Başlıkta “Daha sonra açıklayacağım […] Bu Power’dan daha büyük olacak” diyor. 50 Cent’in müzik dışındaki kariyerini takip etmeyenler için, Power dizisinin ve 2020’lerin ortalarındaki spin-off’larının showrunner’larından biriydi ve bazı hayran spekülasyonlarına göre GTA evreniyle bağlantılı bir dizide yer alabileceğini ima ediyor (veya etmiyor). Gerçekten olabilir mi?

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Bu gizemli gönderiden çıkarılacak çok fazla sonuç yok. Ancak serinin hayranlarının zaten oyunlarda müzisyenlerin, özellikle de rap ve alt türleriyle bağlantılı sanatçıların özel görünümlerini görmeye alışkın olduğunu hatırlamakta fayda var.

İçindekiler Rap Universe ve GTA

Rap Universe ve GTA

İki yıl önce Dr. Dre, Grand Theft Auto Online’da kendisini oynadığı DLC “The Contract” ile varlığını hissettirdi. Ayrıca Tyler, The Creator, Pusha T, Freddie Gibbs gibi isimler de orijinal parçalarla katkıda bulunarak Rockstar Games serisinin müzik yelpazesini genişletti. Ayrıca The Game, Ice-T ve Danny Brown’un bazı oyun karakterlerini seslendirmek için seslerini ödünç verdiklerini de hatırlatalım.