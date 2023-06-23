Türkiye’nin yeni nesil internet servis sağlayıcısı TurkNet, herkesin dünya hızında TurkNet GigaFiber hizmetinden yararlanmasını sağlamak amacıyla TurkNet GigaFiber ile tanışma fırsatı sunuyor. Sınırlı bir süre için TurkNet GigaFiber altyapısı bulunan bölgelerde yeni abonelik başlatacak kullanıcılar için geçerli kampanya kapsamında, TurkNet GigaFiber hizmetini alan kullanıcılar, ilk 6 ay boyunca her ay KDV ve ÖİV dahil 249,90 TL yerine 179,90 TL ödeyecekler.

İstanbul, Ankara, Kocaeli (Gebze), İzmir ve Bursa illerindeki TurkNet GigaFiber bölgelerinde bulunan kullanıcılar, TurkNet GigaFiber’in 1.000 Mbps’e kadar eşit indirme ve yükleme hızındaki internet deneyimini herhangi bir sınırlama ve taahhüt olmadan avantajlı fiyattan kullanabilecekler.

Kampanya hakkında detaylı bilgi için: https://turk.net/gigafiber

“Amacımız Herkesi TurkNet GigaFiber ile Dünya Standartlarında İnternetle Tanıştırmak”

TurkNet CEO’su Cem Çelebiler, “TurkNet GigaFiber’i daha geniş bir kullanıcı kitlesiyle tanıştırmak ve dünya standartlarındaki internet hizmetini deneyimlemesini sağlamak amacıyla sınırlı bir süre için çok özel bir teklif hazırladık. Bu kapsamda TurkNet GigaFiber ile yeni tanışan kullanıcılarımız ilk 6 ay boyunca özel bir fiyattan yararlanacaklar. Normalde 249,90 TL olan güncel hizmet bedelimiz, tanışma fırsatıyla ilk 6 ay boyunca yalnızca 179,90 TL! TurkNet GigaFiber ile dünya standartlarında internet hızını ve TurkNet’in hizmet anlayışını bir gün tüm hanelere ulaştırmayı hedefliyoruz.”

Mevcut TurkNet’liler için de Güzel Haber Çok Yakında!

TurkNet, GigaFiber ile yeni tanışacak kullanıcılar için bu çok özel teklifi hazırlarken elbette mevcut TurkNet’lileri de unutmadı. Çok yakında mevcut TurkNet’lilerin de kullandıkları altyapı fark etmeksizin TurkNet Arkadaşını Getir kampanyası kapsamında TurkNet’li olmaya davet ettikleri arkadaşlarının TurkNet GigaFiber’li li olması halinde aynı fırsattan yararlanabileceğini duyuran TurkNet, herkes 1.000 Mbps’ye varan yüksek hızlarda internet kullansın diye mevcut TurkNet’lileri tüm yakınlarını dünya hızında GigaFiber ile tanıştırmaya davet ediyor. Mevcut TurkNet’lilere özel bu yepyeni teklifle ilgili detaylar çok yakında TurkNet web sitesinde duyurulacak.