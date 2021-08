Her Öğrenci için 5 Temel Üretkenlik Uygulaması

Öğrenciler için okula geri dönme zamanı yaklaşıyor. İster ilkokulda, ister lisede isterseniz de üniversitede öğrenci olun, bu uzun tatilin ardından kitaplarla tekrar buluşacağınız gerçeği var. Kitapçılardan malzemeler satın almanın yanı sıra, şu an bu haberi okuyan herkesin elinde en güçlü çalışma araçlarından birisi olan akıllı telefonu mevcut.

Play Store ve App Store’da zaman çizelgesi oluşturma, yapılacaklar listesi ve not alma gibi görevlerini yerine getirmek için kullanabileceğiniz bolca uygulama mevcut. Çalışma sürenizi kolaylaştırmak için telefonlarınıza yüklemeniz gereken en iyi beş uygulamayı seçtik.

Google Takvim

Bir öğrenci olarak, hayatınız genellikle takvim tarafından belirlenir. Ders programınız, kişisel çalışma programınızı ve sosyal takviminizi tek bir akıcı deneyime odaklamanıza ve yapılandırmanıza yardımcı olmak için iyi bir takvim uygulaması gereklidir.

Google Takvim, basitlik, erişilebilirlik ve işlevselliği dengelemek için en iyi takvim uygulamalarından biridir. Apple’ın Takviminden farklı olarak, hem Android hem de iOS’ta kullanılabilir.

Okulunuzun sistemine bağlı olarak, ders çizelgelerinizi, tüm cihazlarınızda otomatik olarak görünen güncellemelerle birlikte içe aktararak doğrudan Google Takvim uygulamasına entegre edebilirsiniz.

Android – Play Store / IOS – App Store

Microsoft Lens – PDF Tarayıcı

Günümüzde yapılan işlerin çoğu dijital olsa da bazen kâğıda da ihtiyaç duyulmaktadır. Birinin bir kütüphanede kitaba karaladığı ilginç notları almak, beyaz tahtaya yapılan ek açıklamaları veya kendi el yazısı notlarınızı yazmak olsun, Microsoft’un Lens’i, bu amaç için kullanabileceğiniz oldukça iyi bir uygulama örneğidir. Şirketin OneDrive hizmetine veya cihazınızın yerel depolamasına kaydetme seçenekleri vardır. Taradığınız belgelerin doğal olarak dijitalmiş gibi yüklenmesi için desteği ve Optik Karakter Tanımı desteği ile el yazılarını cihazınızda metine dönüştürerek kullanmanızı sağlar.

Android – Play Store / IOS – App Store

Google Drive

Herhangi bir öğrencinin başına gelebilecek en kötü şey, 10.000 kelimelik bir tez yazıp sonra bir güç arızası nedeniyle kaybetmektir. Bu nedenle bir bulut depolama uygulaması bir zorunluluktur. iCloud ve OneDrive da aynı şekilde çalışabilirken, sınırlamaları vardır. Apple ürünleriyle ilgileniyorsanız iCloud oldukça iyi olsa da, bir Android telefonunuz varsa bu pek de iyi değildir . Google Drive, Microsoft OneDrive’dan daha kullanıcı dostudur.

Google Drive ile depolama ve tüm dokümanlarınıza telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan erişmek daha kolaydır. Google ayrıca, Google Dokümanlar paketi aracılığıyla dokümanlarınızı düzenlemek için mükemmel uygulamalara sahiptir.

Android – Play Store / IOS – App Store

Forest – Odaklan

O makaleyi yazarken veya o kitabı okurken odaklanmak, etrafta bu kadar çok dijital etken varken biraz daha zordur. Telefonunuzu kullanıyorsanız, bildirimler bol olduğu için durum daha da kötüdür. Neyse ki, ellerinizi telefonunuzdan uzak tutmanız için tasarlanmış uygulamalar var.

Forest en iyilerinden biridir. Bir zamanlayıcı ayarlamanıza izin verir, böylece “bir ağaç dikebilir” ve büyümesine izin verebilirsiniz. Uygulamayı herhangi bir noktada bırakırsanız, ağaç ölür ve yeniden başlatmanız gerekir. Odaklanın ve işinizi yapın ya da o ağacın ölmesine izin verin, seçim size kalmış. Ağaçlar sayesinde puanlar kazanırsınız ve bu puanlarla gerçek bir fidan dikebilirsiniz.

Android – Play Store / IOS – App Store

Notion – Notlar, Görevler, Wiki’ler

Notion, normal olanlardan çok daha karmaşık olan bir not alma uygulamasıdır. Karmaşık yayılan tek bir belgeden, seçtiğiniz bir konu hakkında bildiğiniz her şeyi ayrıntılandıran bir Wiki’ye kadar her şeyi oluşturmanıza olanak tanır. Android, iOS, Windows, macOS ve web için kullanılabilir.

Özelleştirilebilirliği ve sınırsız özellikleri sıradan kullanıcılar için bunaltıcı görünse de, bu seçenekler farklı ihtiyaçları olan öğrenciler için çok daha iyi çalışır.

Android – Play Store / IOS – App Store