Pusat Business Pro Kablosuz Mouse incelemesiyle karşınızdayız. Monster’ın Pusat serisi aksesuar ailesinde profesyonel ve günlük kullanıma yönelik modelinin detaylarını Aydoğan aktarıyor.

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İçindekiler Monster Pusat Business Pro Kablosuz Mouse

Monster Pusat Business Pro Kablosuz Mouse

Monster’ın Pusat serisi gelişmeye devam ediyor. Markut ve Huma serisiyle beraber hafif ve profesyonel kullanıma yönelik laptop modelleri orataya koyan marka, Pusat ailesine de günlük kullanım ve profesyonel odaklı modeller ekliyor.

Bu ürünlerden biri ise Pusat Business Pro Kablosuz Mouse olarak dikkat çekiyor. Hafif ve rahat kullanım odaklı olan mouse, tek şarj ile 55 saate varan kullanım vadediyor. En dikkat çekici özelliklerinden biri ise simetrik tasarımı sayesinde sağ ve sol el fark etmeksizin kullanılabilir olması.

Tamamen kablosuz kullanıma odaklanılan Pusat Business Pro, hem 2.4 GHz bandında alıcı ile hem de Bluetooth üzerinden kullanım imkanı sunuyor. Mosue’un altındaki değişim tuşu ile modlar arasında geçiş yapabildiğiniz mouse bu sayede aynı anda iki cihaz ile bağlanabiliyor.

Sadece 75 gram ağırlığında ve cebinize girebilecek kadar küçük formda olan mouse, sessiz çalışmasıyla her ortamda sorunsuz ve rahat bir deneyim sunuyor. Bir diğer yandan 55 saate varan kullanım ömründe siz mouse’u kullanmayı bırakınca kapalı konumuna da getirmenize gerek yok. Çünkü mouse akıllı güç yönetimi ile kendini bekleme moduna alabiliyor.

Pusat Business Pro Mouse Teknik Özellikleri

Ağırlık: 75gr

Boyutlar: 103 x 60,2 x 35mm

Bağlantı : Çift bağlantı modu (Wireless/Bluetooth)

Bağlantı Özellikleri: 2.4GHz Wireless + Bluetooth sürümü : 5.1

Tasarım: Sağ ve sol elle kullanıma ergonomik tasarım

Pil Kapasitesi: 600 mAh (55 Saat Kullanım Süresi)

Tuş Sayısı: 4 Adet

Kablosuz Kapsama Alanı: 10 Metre

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