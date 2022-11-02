Telefonların fiyatının artmasıyla hem uygun fiyatlı telefon bulmak hem de güçlü bir telefon bulmak zorlaştı. Kasım ayı telefon almak için fırsatlar dolu bir ay. Hepsiburada’da da Efsane Kasım indirimleri başladı. Biz de bu yazımızda Hepsiburada’da satılan Xiaomi Redmi Note 10S’yi inceledik.

Bakmakta fayda var: Helio G95’li Redmi Note 10S Nasıl Performans Sergiliyor?

Öncelikle iki farklı ram seçeneğiyle gelen Redmi Note 10S’te neden 6GB RAM’e sahip versiyonunu değil, 8GB RAM’e sahip olan versiyonu tavsiye ettiğimizi açıklayalım. Çünkü 8GB RAM’li versiyon ile arka planda daha fazla uygulama çalıştırabilir ve uygulamalar arası geçişi daha hızlı yapabilirsiniz. Bu da deneyimi ciddi bir şekilde etkiliyor elbette.

Xiaomi Redmi Note 10S’te ana kamera 64MP çözünürlüğe sahip. Buna ek olarak 2 MP derinlik sensörü, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera mevcut. 6.43 inçlik AMOLED ekran boyutuyla zarif bir ekrana sahip olan cihaz, minimal bir tasarıma sahip. Ayrıca Mediatek Helio G95 işlemcisi ile bulunduğu seviyede performans isteyenlerin dikkatini çeken bir telefon.

5.000 mAh gibi büyük bir bataryaya sahip olan Redmi Note 10S, 33W hızlı şarj desteğine de sahip. Böylelikle şarjınızın azaldığı durumlarda bile hızlı bir şekilde pilinizi doldurabilmeniz mümkün hale geliyor.

Dediğimiz gibi fiyatına baktığımızda rekabetçi bir fiyatla piyasada olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Satın almak için de en uygun platformlardan birisi de Hepsiburada çünkü, Hepsiburada’nın sattığı Xiaomi ürünleri Türkiye garantili. Ayrıca Hepsiburada’nın Efsane Kasım indirimlerinin de başlamasıyla Xiaomi Redmi Note 10S kaçırılmayacak fırsatlardan biri haline geliyor. Ürünün Hepsiburada linklerini aşağıda bulabilirsiniz.

Redmi Note 10S modeline Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/c67j13lg

Bu haber Hepsiburada katkılarıyla hazırlanmıştır.