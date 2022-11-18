Hepsiburada, Visa iş birliği ile birlikte 20 Kasım’da başlayacak FIFA Dünya Kupası için Efsane Kasım kampanyaları kapsamında, Visa kart sahiplerine özel televizyon alışverişlerinde 2.000 TL’ye varan indirimler sunuyor.

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Hepsiburada, Efsane Kasım kampanyaları dahilinde, Visa iş birliği sayesinde FIFA Dünya Kupası’nı yeni televizyonuyla izlemek isteyen kullanıcıları için televizyon kategorisinde Visa kartlara özel bir kampanya başlattı. Bu kampanyayla Visa, iş birliğini Türkiye’nin önde gelen e-ticaret markası Hepsiburada ile hayata geçirmiş oldu.

7-18 Kasım tarihleri arasında Hepsiburada kullanıcıları, Visa iş birliği sayesinde, Visa kartlarıyla yapacakları televizyon alışverişlerinde 2.000 TL’ye varan indirimler elde edebilecek. Bu kampanya kapsamında tek seferde 10.000 TL – 20.000 TL arası televizyon alışverişlerinde sepette anında 1.000 TL indirim uygulanırken; 20.000 TL ve üzeri televizyon alışverişlerinde sepette anında 2.000 TL indirim uygulanacak. 1000 TL indirim kampanyası 2.000 adet, 2.000 TL indirim kampanyası 500 adetle sınırlı olacak.

Kampanya kapsamındaki ürünlere şu adresten ulaşabilirsiniz.