Ülkemizin en çok tercih edilen alışveriş platformlarından olan Hepsiburada.com geçtiğimiz yıllarda Premium hizmetini devreye almıştı. Kullanıcılarına birçok avantaj sunan bu servis aylık 14.90 TL’ye sunuluyordu. Ancak bugün gelen mail ile Hepsiburada Premium hizmetinin aylık 19.90 TL olacağı açıklandı. Rakiplerine göre zamma rağmen bile çok uygun fiyata sunulan bu Premium hizmet neler sunuyor?

BluTV üyeliği hediye

Ücretsiz Kargo

%3 Hepsipay Papel kazancı

Randevulu teslimat ücretsiz

Mobilya montaj hizmeti %50 indirimli

Lastik kapımda servisi %50 indirimli

Çağrı merkezine öncelikli bağlanma

1- Kargo bedava

Hepsiburada Premium üyeleri ilk olarak 25TL ve üzeri siparişlerde kargo ücreti ödemezken, dün itibariyle sepet tutarından bağımsız olarak tüm siparişlerde kargo gizmetini ücretsiz sunmaya başladı.

2- %3 HepsiPay Papel kazancı

Premium üyelerine her alışverişlerinde tutarın %3’ünü sonraki alışverişlerde kullanılabilecek Hepsipay Papel olarak müşterilerinin Hepsipay cüzdanına yükleniyor. Kampanyadan kazanılan Hepsipay Papel’ler 7 gün sonra cüzdana yükleniyor ve 15 gün boyunca tüm alışverişlerde kullanılabiliyor.

3- %50 İndirimli mobilya montajı

Sadece Hepsiburada Premium abonelerine özel %50 indirimli mobilya montajı, Hepsiburada üzerinden satın alınan mobilya ürünleri için geçerlidir. Mobilya satın alımı sırasında ekleyebileceğiniz montaj hizmeti ile beraber 1 defaya mahsus bu indirimden yararlanabilirsiniz.

4- %50 indirimli lastik montajı

Tıpkı mobilya montajı gibi yaz ve kış dönemlerinde gerekecek lastik montajını da %50 indirimli olarak Hepsiburada Premium ile değerlendirebilirsiniz.

5- Ücretsiz kapıdan iade

Hepsiburada üzerinden satın aldığınız ürünleri 14 gün içerisinde Hepsiburada Premium abonesi olarak kapıdan iade edebilirsiniz.

6- Öncelikli çağrı merkezi

Hepsiburada’dan yapacağın alışverişler ve herhangi bir noktada destek için 0850 252 40 00 numaralı Hepsiburada Çağrı Merkezinde öncelikli destek hizmeti de yer alıyor.

7- Ücretsiz randevulu teslimat

İş veya seyahat durumlarında istediğiniz tarihte ürününüzün teslim edilmesi için randevulu teslimat hizmetini de Hepsiburada Premium aboneleri ücretsiz olarak kullanabiliyor. Ücretsiz randevulu teslimat hizmeti, ürünü sepete ekledikten sonra sipariş onay sayfasında “Teslimat seçenekleri” altında “Randevulu Teslimat” seçeneği olan ürünlerde sunulan belirli zaman aralığında yapılan teslimat seçeneğidir.

8- Premium fırsatlar

Çeşitli tarihlerde sadece Hepsiburada Premium abonelerine özel indirimler ve fırsatlar da sunuluyor. Premium Günleri adı verilen özel tarihlerdeki kampanyalarda önemli avantajlar elde edilebiliyor.

9- Çeşitli işbirlikleri

Hepsiburada Su alışverişinde 8 TL indirim, 2. kitapta %50 indirim, Petrol Ofisi’nde 5 kat puan, DogGo hizmetlerinde %10 indirim, Alfy’de %20 indirim, Pişir uygulamasında seçili menülerde %50 indirim sunarken aynı zamanda Yemeksepeti ve PizzaHut gibi markalarla dönemsel yaptığı iş birlikleriyle de üyelerine bir çok farklı avantaj da sağlıyor.

10- Üyelik boyunca BluTV üyeliği

Behzat Ç Çekiç ve Gül, Saygı, Doğu, Aynen Aynen, Sokağın Çocukları gibi BluTV özel yapımları, Discovery ve Last of Us başta olmak üzere HBO yapımlarına sahip olmasıyla dikkat çeken BluTV’nin 39,90 TL olan aylık üyeliği Hepsiburada Premium üyelerine ücretsiz olarak sağlanıyor.

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Bugün kullanıcılara gönderilen mailde ise aşağıdaki ifadelere yer verildi.

Hepsiburada Premium’da aylık üyelik ücretini 9 Ekim 2023’ten itibaren 19,90 TL olarak güncelleyeceğiz. Üstelik artık her alışverişinde daha fazla Hepsipara kazancaksın. Çünkü bir alışverişten kazanabileceğin maksimum tutar 15 TL’den 20 TL’ye çıkıyor. Bedava kargo, hediye BluTV üyeliği, her alışverişinde Hepsipara kazancı ve çok daha fazla Premium ayrıcalığını her zamanki gibi kullanabileceksin.

Üstelik Premium’luların Yarın Kapında siparişi gecikirse telafisi de bizden. Premium’un katlanan ayrıcalıklarını tercih ettiğin için teşekkürler. Sevgiler, Hepsiburada