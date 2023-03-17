Hepsiburada, Premium aboneliklerine yüzde 50’ye varan oranda zam yaptı. Geçtiğimiz yaz aylarında duyurulan Hepsiburada Premium, kullanıcılara ücretsiz kargo, ücretsiz BluTV aboneliği ve daha birçok avantaj sunuyordu. Ancak bugün yapılan açıklamaya göre, abonelik ücretlerinde artışa gidildi.

Zam, hem gençlere özel ‘Efsane Genç’ aboneliğinin hem de normal aboneliğin fiyatlarını etkiledi. Efsane Genç aboneliği fiyatı yüzde 41, normal abonelik fiyatı ise yüzde 50 oranında artırıldı. Bu zam sonrasında Hepsiburada Premium aboneliği, 14,90 TL’den başlayan fiyatlarla sunulacak.

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Hepsiburada, zam kararını kullanıcı deneyimini geliştirme amacıyla aldıklarını belirtti. Ancak bu karar, bazı kullanıcıların tepkisine neden oldu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, zam kararının kabul edilemez olduğu ve bazı kullanıcıların aboneliklerini iptal etme kararı aldığı görüldü.

Hepsiburada, Premium aboneliği ile müşterilerine daha fazla avantaj sunmayı hedefliyor. Ancak bu zam kararının, platformun müşteri tabanında nasıl bir etki yaratacağı merak ediliyor.

Güncel fiyatlar şu şekilde: Hepsiburada Premium aboneliği: 14,90 TL

Efsane Gençlik aboneliği: 9,90 TL