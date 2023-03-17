Cuma Raporu #250 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #250: Togg Satışta, Yeni Galaxy A Serisi ve dahası
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Cuma Raporu #250 zaman çizelgesi
00:00 Giriş, Sel Felaketi ve dahası
11:59 Togg satışı başladı
27:17 Samsung Yeni Galaxy A Serisi Tanıtıldı
33:43 Redmi 12C Türkiye’de satışta
35:57 Huawei 23 Mart’ta Şov Yapacak
40:14 Redmi Note 12 Serisi Global Sahneye Çıkıyor
48:37 Oppo Find X6 Pro özellikleri doğrulandı
44:19 OpenAI, çok modlu AI modeli GPT4’ü duyurdu
54:03 Google Pixel 8 Serisi Detaylandı
58:44 General Mobile GM 22S Tanıtıldı!
01:01:42 IO Interactive, İstanbul’da oyun stüdyosu açıyor
01:05:32 GeForce Now’a zam geldi
01:07:53 BluTV’ye HBO yapımları geliyor
01:14:12 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu
01:21:20 18 Mart Çanakkale Zaferi ve 16 Mart Öğretmen Okullarının Kuruluşu
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