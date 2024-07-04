Son zamanlarda takipçilerimizin bir şikayeti var. Daha doğrusu son zamanlarda hepsiburada.com üzerinden alışveriş yapan takipçilerimizden sık sık duyduğumuz bir konu var. O da bazı satıcıların özellikle iPhone ve Samsung S serisi gibi pahalı telefonları piyasa fiyatından 20 – 25 bin TL daha ucuza satışa açmaları. Piyasa değeri 70 bin TL olan bir telefon için 45 bin TL’ye ilan açan satıcı takipçilerimiz sipariş verdikten sonra müşteri ile WhatsApp üzerinden kontak kurarak ödemeyi IBAN ile talep etmeleri.

hepsiburada.com iletişim bilgilerinizi satıcı ile paylaşıyor

Sistem şöyle işliyor: Siz sipariş verdikten sonra hepsiburada.com sizin iletişim bilgilerinizi satıcı ile paylaşıyor. Bunun nedeni satıcının ürünü bir an önce size göndermesi. Ama hepsiburada.com’un pazaryerini insanları dolandırmak için kullanan bazı satıcılar sizin iletişim bilgilerinizi aldıktan sonra hemen sizinle WhatsApp üzerinden kontak kurarak bir IBAN numarası paylaşıyorlar. WhatsApp üzerinden müşteriye şu an ellerinde çok az ürün olduğu, bu nedenle sadece IBAN ile ödeme yapanlara ürün gönderimi yapacakları söyleniyor. IBAN ile ödeme yapmadan önce hepsiburada.com üzerinden verdikleri siparişi iptal edebilecekleri de söyleniyor.

Bir başka yöntemde ise satıcı ürüne zam geldiğini, o nedenle hepsiburada.com üzerindeki ilanı pasif hale getirdiklerini yazıyor. Ama müşteriye duydukları saygı nedeniyle verilen siparişi zam öncesi fiyattan alıcıya gönderebileceklerini belirtiyorlar. Fakat ürünü gönderebilmeleri için alıcının pazaryerinden verdiği siparişi iptal etmesi ve satıcının paylaştığı IBAN’e ödemeyi nakit olarak göndermesi gerekiyor.

Daha az rastlanan bir başka dolandırıcılık hikayesi de şöyle gelişiyor: Satıcı sizinle WhatsApp üzerinden kontak kurarak sipariş verdiğiniz cep telefonun sizin istediğiniz renginin kalmadığını söylüyor. Eğer isterseniz stoklarında bulunan başka bir rengi size hepsiburada.com’daki fiyattan 5 bin lira daha ucuza verebileceklerini de belirtiyorlar. Kabul ederseniz ücreti IBAN ile ödemeniz gerekiyor. Piyasada 100 bin TL fiyatla satılan telefonun siyah rengini 60 bin liraya hepsiburada.com üzerinden sipariş veren alıcı da siyah yerine gri rengi 55 bin liraya satın almayı bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Sonra ne oluyor?

Eğer bunu bir kandırmaca olduğunu bilmiyorsanız ve size verilen IBAN’a parayı gönderiseniz satıcıdan bir daha haber alamıyorsunuz. hepsiburada.com da bu konuda size yardımcı olamıyor çünkü işlem tamamen platform dışında gerçekleşmiş oluyor. Öyle ya sonuç olarak pazaryerinden verdiğiniz siparişi kendi isteğinizle iptal edip, aynı ürünü hepsiburada.com dışında bir yerden sipariş vermiş duruma düşüyorsunuz. Dolandırıcıların eline hepsiburada.com aracılığıyla düşmüş olmanız ne yazık ki pek bir şey ifade etmiyor. Hakkınızı aramak için savcılığa suç duyurusunda bulunmanız gerekiyor. Danıştığımız avukatlar hepsiburada.com için ekstra bir dava açsanız bile platforma katılırken imzaladığınız kullanıcı sözleşmesine göre bu davayı kazanmanızın pek mümkün olmadığını belirtiyorlar. Öyle ya hepsiburada.com siparişinizin elinize ulaşması için kontak bilgilerinizi satıcı ile paylaşmak zorunda. Aksi takdirde satıcı ürünü size gönderemez.

Buna rağmen hepsiburada.com bu gibi bir dolandırıcılıkla karşılaşan müşterilerine genellikle 300 liralık mağduriyet payı, yani alışveriş kuponu tanımlıyor. Bu tutarı almak için dolandırılmanız da şart değil; sizi dolandırmaya çalışan satıcıyı hepsiburada.com’a ihbar ederseniz de 300 TL değerindeki mağduriyet payını hesabınıza tanımlatabiliyorsunuz.

O nedenle eğer hepsiburada.com üzerindeki pazaryerinden bir alışveriş yaptığınızda satıcı sizinle WhatsApp üzerinden kontak kurup ödemeyi IBAN ile yapmanız için herhangi bir bahane sunarsa öncelikle hepsiburada.com müşteri hizmetlerine durumu bildirmenizi öneririz.

hepsiburada.com gönderdiği bir SMS ile abonelerini uyardı

pazaryerinde yaşanan dolandırıcılık girişimlerinin artması üzerine hepsiburada.com kullanıcılarına gönderdiği bir SMS ile müşterilerini uyardı. SMS’te şunlar yazıyor:

Değerli Müşterimiz, Hepsiburada adına size IBAN bilgisi vererek para transferi yapmanızı talep edenlere itibar etmeyiniz. Hepsiburada siparişlerinizle ilgili tüm ödemeler güvenle ve yalnızca Hepsiburada üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bilginize sunarız.

HWP’nin notu:

Hangi platform olursa olsun benzer dolandıcılık yöntemleriyle karşılaşan takipçilerimiz toplumu bilinçlendirmek için YouTube kanalımızda yayınlanan Sizin Görüşünüz serimize katılarak, yaşadıkları bu üzücü deneyimi tüm dünya ile paylaşabilirler. Dolandırıcıların ipliğini pazara çıkarmak için YouTube kanalımız mağdurların sesi olacaktır 👍🏻👍🏻👍🏻