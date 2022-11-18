Geliştirici Kuba Wojciechowski, Xiaomi’nin henüz piyasaya sürülmemiş bir katlanabilir cihazının prototipinin görüntülerini paylaştı. Prototip, ana ekranın cihazın dışında yer aldığı Huawei Mate X’e benziyor.

Görüntülerde toplam dört kamera sensörü ve kamera için bir flaş LED’i görülüyor. Ayrıca arka tarafta ekranı açmak için bir düğme bulunmaktadır. Prototipin bazı bileşenlerini gösteren görüntüler 3470mAh bataryaya işaret ediyor. Wojciechowski’ye göre, Qualcomm’dan bir Snapdragon 855 dokümanı ve 5G desteği için bir X50 modem de yer alıyor.

This is a prototype of the Xiaomi outward folding phone that was patented but never actually shipped (or even leaked in real life). More details and photos below 🧵👇 pic.twitter.com/wMgCdCnUx2 — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) November 17, 2022

Çinli akıllı telefon üreticisi 2019 yılında katlanabilir cihaz için bir patent başvurusunda bulunmuş ve hatta bir prototipini yapmış olsa da, hiçbir zaman ticari bir sürüm olmadı. Bunun nedeni bilinmemektedir. Ürünün Xiaomi tarafından tamamen iptal edilip edilmediği de belli değil.

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Bu yılın başlarında Xiaomi katlanabilir Mix Fold 2 akıllı telefonunu duyurmuştu. Bunda, büyük ekran cihazın iç kısmında, daha küçük bir ekran ise dış kısmındadır. Bu durum, Samsung’un bu yaz piyasaya sürdüğü Galaxy Z Fold4 gibi Fold cihazları için de geçerli.