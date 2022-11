Geliştirici Kuba Wojciechowski, Xiaomi’nin henüz piyasaya sürülmemiş bir katlanabilir cihazının prototipinin görüntülerini paylaştı. Prototip, ana ekranın cihazın dışında yer aldığı Huawei Mate X’e benziyor.

Görüntülerde toplam dört kamera sensörü ve kamera için bir flaş LED’i görülüyor. Ayrıca arka tarafta ekranı açmak için bir düğme bulunmaktadır. Prototipin bazı bileşenlerini gösteren görüntüler 3470mAh bataryaya işaret ediyor. Wojciechowski’ye göre, Qualcomm’dan bir Snapdragon 855 dokümanı ve 5G desteği için bir X50 modem de yer alıyor.

This is a prototype of the Xiaomi outward folding phone that was patented but never actually shipped (or even leaked in real life). More details and photos below 🧵👇 pic.twitter.com/wMgCdCnUx2

