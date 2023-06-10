Kendinizi JPEG‘e dönüştürmeniz gereken bir HEIC dosyasıyla bulduysanız, sürecin basit olduğunu bilmekten memnuniyet duyacaksınız. Apple cihazları tarafından kullanılan bir dosya formatı olan HEIC, daha evrensel olan JPEG formatı kadar yaygın kabul görmemektedir. Bu makalemizde, HEIC’i JPEG’e dönüştürme sürecinde size rehberlik ederek resimlerinizin her cihazda erişilebileceksiniz. İşte detaylar.

Bu formatın ana avantajı, JPEG’lerin neredeyse yarısı kadar dosya boyutunda yüksek kaliteli görüntüler sunmasıdır. Ancak, dezavantajı tüm platformların ve cihazların bu formatı desteklememesidir, bu da dönüştürme ihtiyacının ortaya çıktığı yerdir. Dönüştürme işlemine geçmeden önce HEIC dosyasının ne olduğunu anlamak önemlidir. HEIC, Yüksek Verimli Görüntü Formatı anlamına gelir. Apple tarafından iOS 11 güncellemesiyle tanıtılan nispeten yeni bir görüntü formatıdır.

Mac’te HEIC JPEG’e nasıl dönüştürülür

Eğer bir Mac kullanıcısıysanız, HEIC’i JPEG’e dönüştürmenin çok kolay olduğunu bilmek sizi memnun edecektir.

HEIC dosyasını Önizleme’de açın: Önizleme, tüm Mac’lerde varsayılan bir uygulamadır. HEIC dosyanızı açmak için dosyaya sağ tıklayın, ‘Birlikte Aç’ı seçin ve ardından ‘Önizleme’yi seçin.

Dosyayı JPEG olarak dışa aktarın: Dosya açıldıktan sonra, menü çubuğunda ‘Dosya’ya tıklayın ve ardından ‘Dışa Aktar’ı seçin. Bir iletişim kutusu görünecektir.

Çıktı formatı olarak JPEG’i seçin: İletişim kutusunda, ‘Format’ açılır menüsüne tıklayın ve ‘JPEG’ seçeneğini seçin. Gerekirse görüntünün kalitesini ve çözünürlüğünü de ayarlayabilirsiniz.

Dosyayı kaydedin: Dönüştürmeyi tamamlamak için ‘Kaydet’e tıklayın. HEIC dosyanız artık bir JPEG olarak kaydedilecektir.

Windows’ta HEIC’i JPEG’e Dönüştürme

HEIC’i JPEG’e nasıl dönüştüreceğinizi merak eden bir Windows kullanıcısıysanız endişelenmeyin. İşlem aynı derecede basittir.

Bir HEIC – JPEG dönüştürücü indirin: Birkaç ücretsiz çevrimiçi dönüştürücü mevcuttur. Güvenilir bir seçenek CopyTrans HEIC for Windows’tur.

Dönüştürücüyü kurun ve çalıştırın: Yazılımı kurmak ve çalıştırmak için dönüştürücünün web sitesi tarafından sağlanan talimatları izleyin.

Dosyalarınızı dönüştürün: Yazılım çalıştıktan sonra, bir HEIC dosyasına sağ tıklayıp ‘CopyTrans ile JPEG’e Dönüştür’ seçeneğini seçebilirsiniz. Yazılım daha sonra dosyayı sizin için dönüştürecektir.

Çevrimiçi HEIC – JPEG dönüştürme araçları

Herhangi bir yazılım indirmeden HEIC’i JPEG’e dönüştürmek istiyorsanız, birkaç çevrimiçi araç mevcuttur. Bu araçların kullanımı kolaydır ve her işletim sisteminde çalışır.

Çevrimiçi bir dönüştürücüyü ziyaret edin: heictojpg.com gibi web siteleri ücretsiz dönüştürme hizmetleri sunar.

HEIC dosyanızı yükleyin: Cihazınızdan HEIC dosyasını seçmek için ‘Dosya Seç’ veya ‘Yükle’ seçeneğine tıklayın.

Dönüştürmeyi başlatın: Dosya yüklendikten sonra, ‘Dönüştür’ veya ‘Başlat’a tıklayın. Web sitesi dosyayı dönüştürecek ve JPEG için bir indirme bağlantısı sağlayacaktır.

JPEG dosyasını indirin: JPEG dosyasını cihazınıza kaydetmek için indirme bağlantısına tıklayın.

Sonuç olarak, ister Mac, ister Windows PC veya çevrimiçi bir araç kullanıyor olun, HEIC’i JPEG’e dönüştürmek basit bir işlemdir. Bu adımları izleyerek resimlerinizin her türlü cihaz veya platformla uyumlu olmasını sağlayabilirsiniz.

HEIC formatı nedir?

Yüksek Verimli Görüntü Formatı anlamına gelen HEIC dosya formatı, H.265 olarak da bilinen HEVC (Yüksek Verimli Video Kodlama) teknolojisini kullanır. Bu teknoloji öncelikle video sıkıştırma için kullanılır, ancak HEIC dosyaları söz konusu olduğunda görüntüleri sıkıştırmak için kullanılır.

HEVC, eski sıkıştırma yöntemlerine göre önemli bir gelişmedir. Görüntü kalitesinde bir kayıp olmadan daha iyi veri sıkıştırması sağlar, bu da HEIC dosyalarının JPEG gibi geleneksel formatlara kıyasla daha küçük dosya boyutlarında yüksek kaliteli görüntüler depolayabileceği anlamına gelir.

HEIC’in en önemli özelliklerinden biri, JPEG tarafından desteklenen 8 bit renk derinliğine kıyasla 16 bit renk derinliğini desteklemesidir. Bu, HEIC dosyalarının daha geniş bir renk yelpazesini ve daha ayrıntılı görüntüleri görüntüleyebileceği anlamına gelir.

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Ayrıca, HEIC dosyaları tek bir dosyada birden fazla görüntü saklayabilir, bu da onu iPhone’lardaki Live Photos gibi görüntü dizileri için ideal hale getirir. Ayrıca PNG dosyaları gibi şeffaflığı destekler ve daha sonra geri alınabilen kırpma ve döndürme gibi görüntü düzenlemelerini saklayabilir.

Bununla birlikte, HEIC’in ana dezavantajı uyumluluğudur. Şu an itibariyle, öncelikle Apple cihazları tarafından desteklenmektedir ve tüm platformlar ve cihazlar HEIC dosyalarını açamaz, bu da genellikle HEIC’in JPEG gibi daha evrensel olarak kabul edilen formatlara dönüştürülmesini gerektirir.