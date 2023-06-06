Apple‘ın uzun zamandır konuşulan AR kaskı Apple Vision Pro resmi olarak tanıtıldı. Artırılmış gerçeklik teknolojisinde çığır açacak olan bu kask, tasarımı ile rakipsiz olduğunun sinyallerini veriyor. VR’da gelcek görmeyen Apple’ın AR’a yönelmesi oldukça sevindirici oldu diyebiliriz. Peki, bu kask neler sunuyor?

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Apple Vision Pro özellikleri

Vision Pro gözleriniz, elleriniz ve sesiniz tarafından yönlendirilir. Seçmek için parmaklarınıza dokunun, kaydırmak için kaydırın. Vision Pro’nun bir tasarım hedefi izole edilmek değil. EyeSight, gözlerinizi ve ifadelerinizi dış ekrandan görüntüler. Tamamen dalmış bir deneyim içindeyken, farklı bir animasyon gösterir. Yakınlarda biri varsa, geçiş yoluyla ortaya çıkar ve gözleriniz yeniden ortaya çıkıyor. Gerçek dünyadan kopmadan dijitali harmanlayan Apple bu sayede VR’ın baş dönmesi gibi handikaplarını da ortadan kaldırmış oluyor.

Apple’a göre; Vision Pro, başlangıçta bir AR cihazı olarak tasarlanmış olsa da, artırılmış ve tam sanal gerçeklik arasında geçiş yapabilen bir kadranı kullanarak konumlandırılmıştır. Cihazda bir kontrolcü bulunmamaktadır ve uygulama simgelerinin satırlarına bakarak seçim yapabilir ve kaydırma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, sesli komutlar da verebilirsiniz. Ayrıca, kask Bluetooth aksesuarlarını destekler ve kaskın içinde Mac’inizi kullanmanıza olanak sağlar.

Apple’ın vurguladığı gibi, çevrenizdeki insanlardan tamamen izole olmazsınız. Kask, gözlerinizi gösteren bir sistem olan EyeSight ile donatılmıştır ve tam VR modundayken, etrafınızdaki insanları göstermek için parlayan bir ekran kullanarak onları gizler. Cihaz, gerçek dünyayı tam renkli olarak görmek için doğrudan video kullanırken, 3D nesneleri gerçek dünya alanına yansıtmak da dahil olmak üzere nesneleri bir mesaj dizisinden gerçek dünyaya çekebilirsiniz.

Kask, uzun yıllar süren gecikmeler ve birkaç iterasyonun ardından geliştirildi. CEO Tim Cook, Apple ürün serisine imza atmayı hedefledi ve henüz gelişmemiş bir pazara girmesine rağmen endüstri uzmanları tarafından övgü aldı. Ana rakibi, oyun odaklı Quest 2 kaskı ile göreceli bir başarı elde eden ve çok yönlü Quest Pro’ya daha karışık bir tepki alan Meta olacaktır.

Kask, özel bir medya yardımcı işlemcisine sahip bir M2 çipi tarafından destekleniyor. Vision Pro uzamsal fotoğraflar ve videolar çekebilir. Ayrıca aydınlık bir odada karanlık bir tiyatroyu simüle edebiliyor. Etkinlikte No Man’s Sky’ın kaskta olacağı söylendi. Saatlerce deneyenler ağır ya da sıcak olmadığını söylediler. Şimdi Bob Iger, kask ile Disney World’e gidebileceğinizi söylüyor.

Vision Pro, gözlük takanlar için Zeiss tarafından üretilen lenslere manyetik olarak takılan özel optik eklerle uyumlu olacak. Harici pille 2 saate kadar pil ömrü sunacak. Prize takarsanız gün boyu kullanabileceksiniz. Ekran mikroLED kullanıyor, iki panelde 23 milyon piksel içeriyor. Bu da göz başına 4K TV’den daha fazla piksel demek.

Çift işlemci oluşturmak için yeni bir R1 çipi ile eşleştiriliyor. Vision Pro, visionOS’u çalıştırır. Kask, karikatürize bir Memoji gibi değil, insani ve gerçekçi görünen dijital bir avatar yaratıyor. Uygulamalara gelince, Microsoft ve Zoom uygulamaları zaten visionOS için optimize edilmiş.