Hearthstone klasik formatıyla birlikte 2014 yılına dönüyor

Daha önce de sizlerle paylaştığımız World of Warcraft Burning Crusade genişletmesinden sonra Blizzard firmasından başka bir nostaljik güncelleme daha geliyor. Hearthstone oyununa gelecek Forged in the Barrens genişletmesiyle kart oyununa yeni bir seçenek gelecek. Buna göre kullanıcıların oyunu 2014 yılında ilk çıktığı haliyle oynamayı seçmeleri mümkün olacak.

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Blizzard firması oyuna o zamandan beri birçok yenilik getirmiş durumda. Tanıtılan çeşitli kart kombinasyonlarının yanında bunlardan en çok göze çarpanı ise Demon Hunter sınıfı.

Hearthstone Classic formatı ile birlikte ise oyuna 2014 yılından beri gelen eklentiler kaldırılıyor. Bunların arasında bahsettiğimiz yeni kartlar ve anahtar kelime etkileri de var. Dolayısıyla bu modun özellikle bütün bu güncellemelerden önceki oyunu özleyen kişiler için olduğunu söyleyebiliriz.

Classic modu Blizzard firmasının oyunun Gryphon Yılı için hazırladığı planlardan sadece bir tanesi. Eklentiyle birlikte oyundaki 235 karta ek olarak gelecek 135 yeni kart oyuncular tarafından toplanmayı bekleyecek. Bununla beraber Blizzard bu yılın sonlarında yeni bir oyun modu daha eklemeyi planlıyor. Hearhstone Mercenaries isimli bu yeni oyun modu oyunculara Warcraft evreninden yeni karakterler tanıtarak tek kişilik bir oyuncu modu sunacak. Bunun yanı sıra oyun modu içerisinde diğer oyuncularla rekabet imkanı da verilecek.