Oyun
Hearthstone klasik formatıyla birlikte 2014 yılına dönüyor
Daha önce de sizlerle paylaştığımız World of Warcraft Burning Crusade genişletmesinden sonra Blizzard firmasından başka bir nostaljik güncelleme daha geliyor. Hearthstone oyununa gelecek Forged in the Barrens genişletmesiyle kart oyununa yeni bir seçenek gelecek. Buna göre kullanıcıların oyunu 2014 yılında ilk çıktığı haliyle oynamayı seçmeleri mümkün olacak.
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Blizzard firması oyuna o zamandan beri birçok yenilik getirmiş durumda. Tanıtılan çeşitli kart kombinasyonlarının yanında bunlardan en çok göze çarpanı ise Demon Hunter sınıfı.
Hearthstone Classic formatı ile birlikte ise oyuna 2014 yılından beri gelen eklentiler kaldırılıyor. Bunların arasında bahsettiğimiz yeni kartlar ve anahtar kelime etkileri de var. Dolayısıyla bu modun özellikle bütün bu güncellemelerden önceki oyunu özleyen kişiler için olduğunu söyleyebiliriz.
Classic modu Blizzard firmasının oyunun Gryphon Yılı için hazırladığı planlardan sadece bir tanesi. Eklentiyle birlikte oyundaki 235 karta ek olarak gelecek 135 yeni kart oyuncular tarafından toplanmayı bekleyecek. Bununla beraber Blizzard bu yılın sonlarında yeni bir oyun modu daha eklemeyi planlıyor. Hearhstone Mercenaries isimli bu yeni oyun modu oyunculara Warcraft evreninden yeni karakterler tanıtarak tek kişilik bir oyuncu modu sunacak. Bunun yanı sıra oyun modu içerisinde diğer oyuncularla rekabet imkanı da verilecek.
Genel
Metallica’nın BlizzCon performansı Twitch yüzünden mahvoldu!
BlizzCon etkinliği ilginç bir olay ile gündem oldu. Merakla beklenen etkinlikte sahne alan Metallica performansını Twitch’in resmi kanalında dinletemedi.
Göz atmak isteyebilirsiniz: World of Warcraft: Burning Crusade Classic, resmi olarak onaylandı!
BlizzCon etkinliğinde telif yeme korkusu!
Oyun dünyası yeni gelişmelere sahne olmaya devam ediyor. Firmaların yeni etkinliklerini bir bir gerçekleştirdiği şu günlerde, Blizzard firması da kolları sıvadı. BlizzCon etkinliğini gerçekleştiren ünlü oyun üreticisi yeni yapımlarını tanıtmaya başladı. Ancak bu yazımızın konusu etkinlikte tanıtılan oyunlar veya içerikler değil. Etkinlikte sahne alan Metallica‘nın performansı Twitch resmi kanalındaki yayında hayranlara sunulamadı. Bunun nedeni ise tahmin edeceğiniz üzere son dönemlerde sıkıntı yaratan telif mevzusu.
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the current state of Twitch: the official Twitch Gaming channel cut off the live Metallica concert to play 8bit folk music to avoid DMCA pic.twitter.com/sCn56So8Ee
— Rod Breslau (@Slasher) February 19, 2021
Her ne kadar Twitch bunu iyi bir şey için yapmış gibi gözükse de, etkinlikte yer alan hayranların tepkisi internette konu oldu. Zira firma, Metallica performansı sırasında 8 bitlik bir zil sesini yayına verdi. Dalga konusu olan bu gelişme bazı çevrelerde kötü bir sansür uygulaması olarak algılanmakta. Öte yandan sevilen metal grubunun da bu gelişme nedeniyle durumdan pek memnun olmadığı gelen bilgiler arasında. Kendi şarkısını telif yüzünden çalamayan Metallica konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ayrıca Twitch ve Blizzard cephesinden de bir geri dönüş olmadı. 20 Şubat tarihine kadar devam edecek olan BlizzCon etkinliğinde olası yeni gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz.
Haber
World of Warcraft: Burning Crusade Classic, resmi olarak onaylandı!
World of Warcraft Classic, 2007’de kullanıcılara sunulan Burning Crusade‘in eklenmesiyle birlikte bu yıl ilk büyük güncellemesini alacak. Bu güncelleme, World of Warcraft‘ın ilk çıktığı dönemdeki en sevilen eklenti paketlerinden birini içeriyor. Blizzard, BlizzConline‘da yaptığı açıklamada Burning Crusade‘in asıl halinin değiştirilmeden oyuna ekleneceğini belirtti.
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World of Warcraft: Burning Crusade Classic, ne zaman gelecek?
World of Warcraft: Burning Crusade Classic, bu yılın sonlarına doğru piyasaya çıkacak. Ayrıca 2007’de olduğu gibi yeni güncellemede, Outland’a geri dönülmesi mümkün olacak. Genişletme paketi, Blood Elf ve Draenei ırklarını aktif hale getirecek. Bununla birlikte diğer içerikler aşamalı olarak oyuna eklenmeye başlayacak. İçeriklerin kademeli olarak açılması, kullanıcılara yeni etkinliklere hazırlık konusunda süre tanımış olacak. Black Temple ve Sunwell etkinlikleri de bu içerikler arasında yer alıyor. Ayrıca Arena PVP, mücevher işçiliği ve uçan binekler de yeni güncelleme ile aktifleşecek.
WoW Classic oyuncuları, Burning Crusade‘e ilerleyip ilerlememe konusunda seçim hakkına sahip olacak. Bununla birlikte isteyen oyuncular Classic’de oynamaya devam edebilecek. WoW Classic, herhangi bir WoW aboneliğine dahildir. Bu nedenle ana oyunu veya Classic’i zaten oynuyorsanız bu içeriğe ücretsiz olarak erişebileceksiniz. WoW Classic‘in temel hedefi 2004 yılındaki WoW atmosferini kullanıcılara yaşatmak. Buna ek olarak yeni güncellemeler ve etkinliklerle oyun canlı tutulmaya çalışılıyor. Yeni güncellemeyi yazın son aylarına doğru görmeyi bekliyoruz.
Oyun
Fortnite evrenine Street Fighter da katılıyor
Görünüşe göre Fortnite evrenine gelecek zamanlarda Street Fighter da katılıyor. Oyunun bilgi araştırma topluluğunun söylediğine göre Street Fighter oyunundan Ryu ve Chun Li karakterlerinin; yakın zamanda Fortnite evrenine katılmaları muhtemel.
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Eurogamer tarafından gelecek oyun içi tasarımlarını içeren bir tweet paylaşımı tespit edilmesiyle konu hakkındaki söylentiler çoğaldı. Sızıntılarda Street Fighter 2 oyunundan Suzaku Castle bölümü yer alırken; dikkatli dinlenilmesi durumunda Ryu temasının biraz değişik bir versiyonu da duyulabiliyor. Oyunla alakalı sızıntılarıyla bilinen twitter sayfası ShiinaBR; bu bilgileri paylaşmasının sonrasında oyunun kodlarında tespit edilen Ryu ve Chun-Lin resimlerini de iletti.
Son birkaç ayın Fornite için oldukça yoğun geçtiğini söyleyebiliriz. Çünkü yakın zamanda oyuna birçok karakter dahil olmuş durumda. Özellikle geçen yılın sonlarında Epic Games; Playstation 5 ve Xbox Series X/S konsollarının gelişi için diğer oyunlardan sevilen birçok karakter oyuna ekledi. Bu karakterlerin arasında Halo serisinden Master Chief de yer alıyor.
Bunun yanı sıra Fortnite oyununun 2.Sezon 5.Bölümü; oyuna bazı sevilen televizyon serilerinden de karakterler eklemişti. Gelen popüler karakterlerin arasında örnek olarak The Mandalorian ve The Walking Dead karakterlerini gösterebiliriz.
Diğer taraftan Street Fighter sızıntısının doğruluğunu ise bekleyip görmemiz gerekecek. Ancak yapılan paylaşımlar ve gelen sızıntılar oyun Fortnite evrenine oldukça yakın gözüküyor.
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