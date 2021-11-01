HDR nedir? Netflix ve Prime Video’da HDR içerikleri nasıl izlenir?

HDR, HDR10, HDR10+, HLG ve Dolby Vision gibi teknolojileri bu videoda aktarıyoruz. Aynı zamanda Netflix ve Prime Video’da HDR içeriklerin nasıl izleneceğine dair temel bilgiyi de videoda görebilirsiniz.

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HDR adı High Dynamic Range teriminin kısaltması olarak dikkat çeker. Yüksek Dinamik Aralık adıyla Türkçe’ye çevirdiğimiz durum fotoğrafçılıkta tek poz çekimi sırasında aynı anda üç kare çekimi ve bu karelerin birleşimi ile elde edilir. İlk kare normal bir fotoğraf görünümünde iken, diğer iki kare en parlak ve en karanlık noktalara değinerek görüntünün daha canlı olmasını sağlar.

Video kanadında da bunu sürekli olarak yapan sistemler HDR olarak geçer. HDR’da popüler olarak dikkat çeken HDR10, HDR10+, HLG ve Dolby Vision başlıkları ile bahsedebiliriz. İsterseniz gelin bu standartların farklarına bakalım;

HDR10 ve HDR10+

Standart bir HDR görüntü olarak kabul edebileceğimiz HDR10 ve HDR10+, temel olarak bir video içeriği ve bu içeriğe ait televizyonun anlayabileceği meta verileri ile hazırlanır. HDR10 bunu statik olarak ayarlar. Yani elde olan meta verileri ile ana görüntü işlenerek HDR oluşturulur. Fakat bu sabit veriler olduğu için bazı bölümlerde fazla canlı ve gerçeklikten uzak görüntüler de oluşabilir. Bu nedenle dinamik HDR diyebileceğimiz HDR10+ da ortaya çıktı. HDR10+ içeriklerde de bir ham görüntü ve bir de meta veriler bulunur. Ancak bu meta veriler her kare için ayrı ayrı işlendiği için her sahne artık daha canlı, daha gerçekçi ve daha keyifli görünür.

HLG nedir?

HLG ise Hybrid Low Gamma, yani Hibrit Düşük Gama olarak geçen bir teknolojidir. Bu da teknik açıdan HDR10 standardına benzese de en büyük farkı HDR desteklemeyen televizyonların da HLG videoları SDR olarak gösterebilmesidir. Burada ham görüntü SDR olarak alınır ve HLG destekleyen televizyon görüntüyü veriler ile işleyerek HDR olarak gösterebilir. Diğer HDR teknolojilerinde bu imkan yoktur ve görüntü ya oynatılamaz.

Dolby Vision nedir?

Dolby gibi büyük bir marka sayesinde ve Netflix ile Amazon’un desteğiyle de en popüler HDR standardı olan Dolby Vision, 8K’ya kadar 1200 nit parlaklığa çıkabilen ve 12 bit videoları işleyebilen bir teknoloji. Dolby Vision IQ ise destekleyen ambiyans aydınlatma ünitelerinin (bkz. Philips Hue) ile birlikte çalışarak izleme deneyimini tüm alana yaymayı amaçlıyor.