BluTV ve Warner Bros. Discovery, yeni bir anlaşmayla tüm HBO içeriklerinin BluTV’ye eklenmesi yönünde anlaştı.
BluTV üyeleri, dünya çapında rekor kıran HBO dizisi ‘The Last of Us’ın yanı sıra yılın geri kalanında da ‘White House Plumbers’, ‘The Idol’ ve ‘True Detective: Night Country’ gibi HBO’nun yeni dizilerini Amerika yayınından hemen sonra izleyebilecek.
Ayrıca ‘Game of Thrones’, ‘The Sopranos’, ‘Sex and the City’, ‘Chernobyl’ ve ‘Entourage’ gibi, HBO’nun global üne sahip daha pek çok dizisi tüm sezonlarıyla platformdaki yerini alacak.
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İş birliği kapsamında ayrıca Cartoon Network ve Boomerang kanalları ile Teen Titans Go!, Kafadar Ayıcıklar ve Örümcek Lucas gibi içeriklerin BluTV’ye geleceği açıklandı.
Genişletilen anlaşmayla birlikte Warner Bros. Discovery’nin ‘Tamirat Tadilat’, ‘Altın Peşinde’, ‘Ağır Yaşamlar’ ve ‘Hayalimdeki Ev’ gibi programlarına sahip geleneksel kanal portföyü de BluTV’de izlenilebilecek.
BluTV CEO’su Deniz Şaşmaz Oflaz, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “BluTV olarak kurulduğumuz günden beri hikâyenin gücüne önem verdik ve içerik çeşitliliğimizle geniş bir hedef kitle ile bir araya gelmeyi başaran bir platform olduk. Türkiye pazarındaki yerli platformlar arasındaki liderliğimizi devam ettirirken dünyanın önde gelen medya ve eğlence markası Warner Bros Discovery ile 2021 yılında ilk adımını attığımız stratejik iş ortaklığımızın kapsamının giderek büyümesiyle üyelerimizi tüm dünyada heyecanla beklenen içeriklerle buluşturmaktan dolayı mutluyuz. Genişletilmiş stratejik ortaklığımızın ilk meyvesini The Last of Us’ın kısa sürede ulaştığı izleyici sayısıyla aldık ve bu bizleri gelecek için çok daha umutlandırdı” dedi.
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2023 BluTv abonelik ücretleri ne kadar?
Türkiye’de oluşturulacak BluTV üyelikleri için;
- BluTV aylık üyelik ücreti; kredi/banka kartı kullanılarak yapılan ödemelerde 69,90 TL‘dir
- BluTV yıllık üyelik ücreti; kredi/banka kartına ücreti 478,80 TL‘dir.