BluTV üyeleri, dünya çapında rekor kıran HBO dizisi ‘The Last of Us’ın yanı sıra yılın geri kalanında da ‘White House Plumbers’, ‘The Idol’ ve ‘True Detective: Night Country’ gibi HBO’nun yeni dizilerini Amerika yayınından hemen sonra izleyebilecek.

Ayrıca ‘Game of Thrones’, ‘The Sopranos’, ‘Sex and the City’, ‘Chernobyl’ ve ‘Entourage’ gibi, HBO’nun global üne sahip daha pek çok dizisi tüm sezonlarıyla platformdaki yerini alacak.

Ayrıca bkz: The Last of Us Part I Sistem Gereksinimleri Düşürüldü!



İş birliği kapsamında ayrıca Cartoon Network ve Boomerang kanalları ile Teen Titans Go!, Kafadar Ayıcıklar ve Örümcek Lucas gibi içeriklerin BluTV’ye geleceği açıklandı.