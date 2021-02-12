WarnerMedia bünyesinde faaliyet gösteren dijital içerik platformu HBO Max, Haziran 2021’de küresel pazara açılmaya başlayacak. Platformun Latin Amerika ve Karayipler’de bulunan toplam 39 bölgede daha kullanılabileceği ifade ediliyor.

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Netflix ve Amazon Prime Video gibi dijital yayın platformları son zamanların yükselen yıldızları haline gelmiş durumdalar. Hatta neredeyse her yıl büyük/küçük yeni bir platform hayatımıza girer oldu. Bu platformlar arasında, dünyanın en büyük medya şirketlerinden WarnerMedia bünyesinde bulunan HBO Max de yer alıyor.

Geçen yıl itibarıyla ABD’de piyasaya sürülen HBO Max, rakipleri gibi küresel bir platform değil. Yalnız ABD’de ve belirli ABD bölgelerinde kullanılabilen dijital içerik platformunun, bu yıl ABD dışına çıkacağı açıklandı. HBO yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, platformun Haziran 2021’de küreselleşmeye başlayacağı belirtildi. HBO Max’in şimdiye kadar küresel olmaması nedeniyle, platformdaki içerikler ABD dışından izlenemiyordu.

Latin Amerika ve Karayipler’e bağlı toplam 39 bölgede faaliyetlerine başlayacağını duyuran HBO Max, böylelikle bölgelerdeki kullanıcıların HBO, DC ve Warner Bros içeriklerini izleyebilmelerine imkân tanımış olacak. Ayrıca her yaşa hitap eden geniş kapsamlı içerik kütüphanesine ev sahipliği yapan HBO Max’te çocuklara özel içerikler de yer alıyor. Bu bağlamda Netflix kullanıcıları, HBO Max’e geçtiklerinde yabancılık çekmeyecekler.

HBO Max, 39 bölgeye daha açılıyor

Orijinal içerik sayısını da artırmaya başlayacağını söyleyen HBO Max yetkilileri, platformu ilk etapta şu bölgelere açacaklarını duyurdu:

Anguilla, Antigua, Arjantin, Aruba, BVI, Bahamalar, Barbados, Belize, Bolivya, Brezilya, Cayman Adaları

Şili

Kolombiya

Kosta Rika

Curacao

Dominika

Dominik Cumhuriyeti

Ekvador

El Salvador

Grenada

Guatemala

Guyana

Haiti

Honduras

Jamaika

Meksika

Montserrat

Nikaragua

Panama

Paraguay

Peru

St. Kitts ve Nevis

St. Lucia

St. Vincen

Surinam

Trinidad & Tobago

Turks ve Caicos Adaları

Uruguay

Venezuela

Bu arada HBO Max’in Latin Amerika ve Karayipler’e gelişini takiben, Avrupa’daki (İskandinav ülkeleri, İspanya, Orta Avrupa ve Portekiz) HBO markası adı altında faaliyet gösteren akış hizmetleri de bu yılın sonunda HBO Max olarak hayatlarına devam edecekler.

Konuyla âlâkalı olarak HBO Max Uluslararası Başkanı Johannes Larcher, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“WarnerMedia’nın doğrudan tüketiciye yönelik hizmetini ABD dışındaki ve dünyanın dört bir yanındaki tüketicilere ulaştırmanın ilk adımı olan Latin Amerika ve Karayipler’de piyasaya sürülme aşamasını durmaktan büyük heyecan duyuyoruz.

HBO’yu, WarnerMedia’nın en iyi dizi ve film kataloğunun yanı sıra Latin Amerika’daki usta hikaye anlatıcılarının yerel olarak ürettiği içerikle birleştiren HBO Max, bölgedeki hayranlara unutulmaz ve zenginleştirici bir eğlence deneyimi sunacak.”

HBO Max’e yakın zamanda 4K desteği geldi

HBO yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, HBO Max’teki diziler yakın zamanda UHD kalitede izlenebilir hale geldi. Bu bağlamda platformun ilk 4K filmi de Wonder Woman 1984 olmuştu. Bununla birlikte HDR görüntüleri de desteklemeye başladığını açıklayan HBO Max, söz konusu desteği Android tabanlı cihazlarda ve Apple TV’de sunduğunu söyledi.

Yalnız HBO Max’in UHD desteği PlayStation, Xbox ve Roku platformlarında bulunmuyor. Bu nedenle, bu platformların sahipleri HBO Max dizilerini şimdilik sadece Full HD 1080P kalitede izleyebiliyorlar. HBO Max başlangıçta yalnız Wonder Woman 1984 filmini 4K UHD kalitede yayınlamıştı. Bununla birlikte de 2021 boyunca platforma eklenecek olan dizilerin büyük çoğunluğunda 4K seçeneği mevcut olacak.