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HBO Max’in küresel pazara gireceği açıklandı
WarnerMedia bünyesinde faaliyet gösteren dijital içerik platformu HBO Max, Haziran 2021’de küresel pazara açılmaya başlayacak. Platformun Latin Amerika ve Karayipler’de bulunan toplam 39 bölgede daha kullanılabileceği ifade ediliyor.
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Netflix ve Amazon Prime Video gibi dijital yayın platformları son zamanların yükselen yıldızları haline gelmiş durumdalar. Hatta neredeyse her yıl büyük/küçük yeni bir platform hayatımıza girer oldu. Bu platformlar arasında, dünyanın en büyük medya şirketlerinden WarnerMedia bünyesinde bulunan HBO Max de yer alıyor.
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Geçen yıl itibarıyla ABD’de piyasaya sürülen HBO Max, rakipleri gibi küresel bir platform değil. Yalnız ABD’de ve belirli ABD bölgelerinde kullanılabilen dijital içerik platformunun, bu yıl ABD dışına çıkacağı açıklandı. HBO yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, platformun Haziran 2021’de küreselleşmeye başlayacağı belirtildi. HBO Max’in şimdiye kadar küresel olmaması nedeniyle, platformdaki içerikler ABD dışından izlenemiyordu.
Latin Amerika ve Karayipler’e bağlı toplam 39 bölgede faaliyetlerine başlayacağını duyuran HBO Max, böylelikle bölgelerdeki kullanıcıların HBO, DC ve Warner Bros içeriklerini izleyebilmelerine imkân tanımış olacak. Ayrıca her yaşa hitap eden geniş kapsamlı içerik kütüphanesine ev sahipliği yapan HBO Max’te çocuklara özel içerikler de yer alıyor. Bu bağlamda Netflix kullanıcıları, HBO Max’e geçtiklerinde yabancılık çekmeyecekler.
HBO Max, 39 bölgeye daha açılıyor
Orijinal içerik sayısını da artırmaya başlayacağını söyleyen HBO Max yetkilileri, platformu ilk etapta şu bölgelere açacaklarını duyurdu:
- Anguilla, Antigua, Arjantin, Aruba, BVI, Bahamalar, Barbados, Belize, Bolivya, Brezilya, Cayman Adaları
- Şili
- Kolombiya
- Kosta Rika
- Curacao
- Dominika
- Dominik Cumhuriyeti
- Ekvador
- El Salvador
- Grenada
- Guatemala
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- Jamaika
- Meksika
- Montserrat
- Nikaragua
- Panama
- Paraguay
- Peru
- St. Kitts ve Nevis
- St. Lucia
- St. Vincen
- Surinam
- Trinidad & Tobago
- Turks ve Caicos Adaları
- Uruguay
- Venezuela
Bu arada HBO Max’in Latin Amerika ve Karayipler’e gelişini takiben, Avrupa’daki (İskandinav ülkeleri, İspanya, Orta Avrupa ve Portekiz) HBO markası adı altında faaliyet gösteren akış hizmetleri de bu yılın sonunda HBO Max olarak hayatlarına devam edecekler.
Konuyla âlâkalı olarak HBO Max Uluslararası Başkanı Johannes Larcher, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“WarnerMedia’nın doğrudan tüketiciye yönelik hizmetini ABD dışındaki ve dünyanın dört bir yanındaki tüketicilere ulaştırmanın ilk adımı olan Latin Amerika ve Karayipler’de piyasaya sürülme aşamasını durmaktan büyük heyecan duyuyoruz.
HBO’yu, WarnerMedia’nın en iyi dizi ve film kataloğunun yanı sıra Latin Amerika’daki usta hikaye anlatıcılarının yerel olarak ürettiği içerikle birleştiren HBO Max, bölgedeki hayranlara unutulmaz ve zenginleştirici bir eğlence deneyimi sunacak.”
HBO Max’e yakın zamanda 4K desteği geldi
HBO yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, HBO Max’teki diziler yakın zamanda UHD kalitede izlenebilir hale geldi. Bu bağlamda platformun ilk 4K filmi de Wonder Woman 1984 olmuştu. Bununla birlikte HDR görüntüleri de desteklemeye başladığını açıklayan HBO Max, söz konusu desteği Android tabanlı cihazlarda ve Apple TV’de sunduğunu söyledi.
Yalnız HBO Max’in UHD desteği PlayStation, Xbox ve Roku platformlarında bulunmuyor. Bu nedenle, bu platformların sahipleri HBO Max dizilerini şimdilik sadece Full HD 1080P kalitede izleyebiliyorlar. HBO Max başlangıçta yalnız Wonder Woman 1984 filmini 4K UHD kalitede yayınlamıştı. Bununla birlikte de 2021 boyunca platforma eklenecek olan dizilerin büyük çoğunluğunda 4K seçeneği mevcut olacak.
Güncelleme
Windows 10 mavi ekran hataları için acil bir güncelleme alıyor
Windows 10 bazı bilgisayarlarda Mavi Ekran sorunu veren hata için bir güncelleme aldı. Hata özellikle de Kasım 2019 güncellemesi çalıştıran bilgisayarlarda etkisini gösteriyordu. Böylelikle Microsoft, KB5001028 isimli güncellemeyi acil bir şekilde sisteme dahil ederek bu önemli sorunu çözmüş oldu.
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Sorun, bazı sistemlerde güncel WPA3 güvenlik standardını kullanarak bir kablosuz ağa bağlanmaya çalışıldığında ortaya çıkıyordu. 2018 yılında yayınlanan bu en son güvenlik standardının desteklenmesi ise 2020 ortası gibi zorunlu olmuştu.
Microsoft yeni gelen güncelleme için paylaşılan yazıda, WPA3 bağlantısının denenmesi sonucu bazı cihazlarda görülen mavi ekran hatasının bu güncellemeyle birlikte çözüldüğünün altını çiziyor. Bununla beraber Windows Latest tarafından tespit edildiğine göre Microsoft; etkilenen cihazların sayısının az olduğunu da bildiriyor.
Windows 10 Kasım 2019 güncellemesi çalıştıran sistemler için mavi ekran sorununun kaynağı olarak; son iki ayda gördüğümüz iki güncelleme gösteriliyor. Ki bazı sorunları giderip yeni sorunlar açabilen sistem güncellemeleri Microsoft için yeni bir sorun değil. Özellikle Windows 10 sisteminde bir süredir bu tip olaylar görülebiliyor.
Ancak dediğimiz gibi hatayı yaşan kişi sayısı oldukça az gibi. Ama yine de böyle bir sorun oldukça sinir bozucu olabilme kapasitesine sahip. Dolayısıyla Microsoft’un diğer sorunlar için de sıkça getirdiği güncellemeler arasında bunun da gelmiş olması iyi bir haber diyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Samsung’un, Galaxy S21 FE olması beklenen yeni telefonu ortaya çıktı
Samsung Galaxy S21 FE (Fan Edition) olduğu iddia edilen yepyeni bir telefon ortaya çıktı. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre bu gizemli telefon, S21’in LTE versiyonu da olabilir; ancak Samsung’un S21 serisini varsayılan olarak 5G desteğiyle piyasaya sürmesinden dolayı bu ihtimal olası gözükmüyor.
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Samsung, geçen yıl piyasaya sürdüğü Galaxy S20 FE modeliyle sürpriz bir başarı yakalamıştı. Galaxy S20 ile Galaxy S20+’ın sentezi olan Galaxy S20 FE, cazip bir fiyatla satılması nedeniyle hatırı sayılır bir satış adedine ulaşmayı başarmıştı.
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SamMobile tarafından paylaşılan bilgilere göre Samsung, geçen yılki “FE” modelinden epey bir memnun kalmış olsa gerek; şimdilerde Galaxy S21 FE adlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Samsung’un üzerinde çalıştığı telefonun model numarası SM-G990B olacak.
Samsung, Galaxy S21 FE hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı
Bu telefon ilk başta akıllara Galaxy S21’in LTE versiyonunun çıkacağını getirse de, SamMobile’a göre Samsung Galaxy S21 FE olma ihtimâli daha ağır basıyor. Zira Samsung, Galaxy S21 serisini tamamen 5G desteğiyle piyasaya sürmüş, LTE’ye kapılarını bu seride kapatmıştı.
Samsung Galaxy S21 FE, ana serideki S21 ve S21+ modellerinin karşımından meydana gelecek. Tıpkı Galaxy S20 FE’de olduğu gibi, Galaxy S21 FE’ye de üst seviye özellikler koyması beklenen Samsung, telefonu nispeten daha ucuz bir fiyatla satacak. Bununla birlikte telefon, kutusundan Android 11’le çıkacak ve 5G desteğini de bünyesinde bulunduracak.
Diğer taraftan, telefonun depolama ve renk seçenekleriyle âlâkalı bazı bilgiler de ortaya çıktı. Samsung Galaxy S21 FE; gri/gümüş, pembe, mor ve beyaz renklere sahip olacak. Aynı zamanda da 128GB ve 256GB depolama seçenekleriyle gelecek olan telefon, microSD kart yuvası bulundurmayacak. 2021’in ikinci yarısında piyasaya çıkması beklenen Galaxy S21 FE ile alakalı şimdilik başka bir bilgi bulunmuyor. Önümüzdeki haftalarda ise telefonla alakalı daha somut bilgilerin gün yüzüne çıkacağı ifade ediliyor.
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Genel
Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi 27-28 Mart’ta Gerçekleşiyor!
ODTÜ İşletme Topluluğu 27-28 Mart 2021’de Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi’ni gerçekleştirmeye hazır. ODTÜ İşletme Topluluğu, her yıl yaklaşık 400 katılımcıyı okulunda ağırladıkları Türkiye’nin en büyük kulüpçülük etkinliklerinden biri olan Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi’ni bu yıl online olarak gerçekleştirecekler.
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Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi nedir?
Katılımcıların, teknoloji devlerinin ve ülkenin önde gelen girişimcilerin tecrübelerini dinleyip, kendileri ile tanışma fırsatı bulabileceği; aynı zamanda Türkiye’nin en büyük dijital girişimcilik yarışmalarından birini izleyebilecekleri bir ortam sunuyorlar. Böylece yarışma ayağında üniversiteli girişimcileri, yatırımcıları ve mentörleri bir araya getirecekler. Katılımcılar tarafından yarışmacıların sunumlarının izlenebileceği bir dijital girişimcilik yarışması düzenliyor. Ayrıca girişimcilik ekosistemi önemli isimleri ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen üniversite öğrencilerini bir araya getirip geniş bir network ağı sağlamakta.
Aynı zamanda her yıl Türkiye’nin dört bir yanından üniversite öğrencilerini ağırlayan etkinlik, bu sene online platformda olması sayesinde mesafe engelini ortadan kaldırarak istediğiniz her yerden etkinliğe katılabilme şansını sizlerle buluşturuyor.
Böylece Türkiye’deki girişimcilere destek olmak isteyen kesim ile proje fikirlerinin sahiplerini buluşturan bu etkinliğe siz de “Fikrini kap gel!” sloganı ile katılabilirsiniz. Ayrıca lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yanı sıra yeni mezun girişimci adaylarının da fikirlerini yarıştırabilecekleri yarışmanın finalistleri;
-Finale Dek 3 Haftalık Online Mentörlük Desteği alarak finale hazırlanma,
-Online eğitimlerle projelerini geliştirme, MBA’den ofis desteğine birçok ödül kazanma imkanı yakalayacak.
Son Başvuru tarihi ise 21 Şubat.Ayrıntılı bilgi için @metubiz instagram adresini ziyaret edebilirsiniz.
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