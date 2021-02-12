Disney Plus, 2021 yılının 1. Çeyreğine ait gelir raporlarını yayınladı. Raporlara göre Disney, Disney Plus’a belirlediği 90 milyon abone sayısına çoktan ulaşmış durumda.

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Dünyanın en büyük eğlence şirketlerinden Disney, Netflix’e rakip olarak geliştirdiği Disney Plus hizmetinden memnun gözüküyor. Disney, Plus’ı faaliyete geçirdiği zaman platforma 90 milyon abone hedefi belirlemişti. Ayrıca bu hedefin dört yıl içerisinde gerçekleşeceğini öngörmüştü. Ancak şirket, hedeflediği sayıya 14 ayda ulaştı.

Disney Plus, 90 milyon abone hedefini aştı

Disney Plus’ın 2021 yılına ait 1. çeyrek raporlarını yayınlayan eğlence devi, platformunun 90 milyon aboneyi geçtiğini açıkladı. Raporlara göre Disney Plus şu anda tamı tamına 94 milyon aboneye ulaşmış durumda. Bununla birlikte Hulu’nun 39,4 milyon abonesi bulunuyorken; ESPN Plus’ın ise 12,1 milyon abonesi var.

Disney Plus yetkilileri, Aralık 2020’de yatırımcılarla yaptıkları bir toplantıda, platformun abone sayısının 86 milyon olduğunu söylemişlerdi. O günden bu yana abonelerini 8 milyon artıran eğlence platformunun işleri görünüşe bakılırsa iyi gidiyor. Tabii Disney Plus’ın abone sayısındaki bu artışın, Pixar’ın Soul filmiyle bağlantılı olma ihtimali çok yüksek. Ayrıca platformun sevilen dizisi The Mandalorian’ın Aralık ayında çıkan ikinci sezonunun da, platformun abone kazanmasına yol açtığı belirtiliyor.

Bu arada Disney’in açıkladığı 94,9 milyon abonenin, 2 Ocak itibarıyla geçerli olduğunu eklememizde fayda var. Disney’in 15 Ocak’ta yayınladığı ilk Marvel Studios TV dizisi WandaVision nedeniyle elde ettiği kazanımlar, bugün açıklanan 1. çeyrek raporlarına dahil değil. Dolayısıyla WandaVision’un da abonelerde benzer bir artışa neden olduğunu varsayarsak, Disney’in şimdiye kadar 100 milyon abone sınırını aşmış olması mümkün.