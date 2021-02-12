Haber
Disney Plus, 14 ay içinde 94 milyon aboneye ulaşmayı başardı
Disney Plus, 2021 yılının 1. Çeyreğine ait gelir raporlarını yayınladı. Raporlara göre Disney, Disney Plus’a belirlediği 90 milyon abone sayısına çoktan ulaşmış durumda.
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Dünyanın en büyük eğlence şirketlerinden Disney, Netflix’e rakip olarak geliştirdiği Disney Plus hizmetinden memnun gözüküyor. Disney, Plus’ı faaliyete geçirdiği zaman platforma 90 milyon abone hedefi belirlemişti. Ayrıca bu hedefin dört yıl içerisinde gerçekleşeceğini öngörmüştü. Ancak şirket, hedeflediği sayıya 14 ayda ulaştı.
Disney Plus, 90 milyon abone hedefini aştı
Disney Plus’ın 2021 yılına ait 1. çeyrek raporlarını yayınlayan eğlence devi, platformunun 90 milyon aboneyi geçtiğini açıkladı. Raporlara göre Disney Plus şu anda tamı tamına 94 milyon aboneye ulaşmış durumda. Bununla birlikte Hulu’nun 39,4 milyon abonesi bulunuyorken; ESPN Plus’ın ise 12,1 milyon abonesi var.
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Disney Plus yetkilileri, Aralık 2020’de yatırımcılarla yaptıkları bir toplantıda, platformun abone sayısının 86 milyon olduğunu söylemişlerdi. O günden bu yana abonelerini 8 milyon artıran eğlence platformunun işleri görünüşe bakılırsa iyi gidiyor. Tabii Disney Plus’ın abone sayısındaki bu artışın, Pixar’ın Soul filmiyle bağlantılı olma ihtimali çok yüksek. Ayrıca platformun sevilen dizisi The Mandalorian’ın Aralık ayında çıkan ikinci sezonunun da, platformun abone kazanmasına yol açtığı belirtiliyor.
Bu arada Disney’in açıkladığı 94,9 milyon abonenin, 2 Ocak itibarıyla geçerli olduğunu eklememizde fayda var. Disney’in 15 Ocak’ta yayınladığı ilk Marvel Studios TV dizisi WandaVision nedeniyle elde ettiği kazanımlar, bugün açıklanan 1. çeyrek raporlarına dahil değil. Dolayısıyla WandaVision’un da abonelerde benzer bir artışa neden olduğunu varsayarsak, Disney’in şimdiye kadar 100 milyon abone sınırını aşmış olması mümkün.
Akıllı Telefonlar
Samsung’un, Galaxy S21 FE olması beklenen yeni telefonu ortaya çıktı
Samsung Galaxy S21 FE (Fan Edition) olduğu iddia edilen yepyeni bir telefon ortaya çıktı. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre bu gizemli telefon, S21’in LTE versiyonu da olabilir; ancak Samsung’un S21 serisini varsayılan olarak 5G desteğiyle piyasaya sürmesinden dolayı bu ihtimal olası gözükmüyor.
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Samsung, geçen yıl piyasaya sürdüğü Galaxy S20 FE modeliyle sürpriz bir başarı yakalamıştı. Galaxy S20 ile Galaxy S20+’ın sentezi olan Galaxy S20 FE, cazip bir fiyatla satılması nedeniyle hatırı sayılır bir satış adedine ulaşmayı başarmıştı.
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SamMobile tarafından paylaşılan bilgilere göre Samsung, geçen yılki “FE” modelinden epey bir memnun kalmış olsa gerek; şimdilerde Galaxy S21 FE adlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Samsung’un üzerinde çalıştığı telefonun model numarası SM-G990B olacak.
Samsung, Galaxy S21 FE hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı
Bu telefon ilk başta akıllara Galaxy S21’in LTE versiyonunun çıkacağını getirse de, SamMobile’a göre Samsung Galaxy S21 FE olma ihtimâli daha ağır basıyor. Zira Samsung, Galaxy S21 serisini tamamen 5G desteğiyle piyasaya sürmüş, LTE’ye kapılarını bu seride kapatmıştı.
Samsung Galaxy S21 FE, ana serideki S21 ve S21+ modellerinin karşımından meydana gelecek. Tıpkı Galaxy S20 FE’de olduğu gibi, Galaxy S21 FE’ye de üst seviye özellikler koyması beklenen Samsung, telefonu nispeten daha ucuz bir fiyatla satacak. Bununla birlikte telefon, kutusundan Android 11’le çıkacak ve 5G desteğini de bünyesinde bulunduracak.
Diğer taraftan, telefonun depolama ve renk seçenekleriyle âlâkalı bazı bilgiler de ortaya çıktı. Samsung Galaxy S21 FE; gri/gümüş, pembe, mor ve beyaz renklere sahip olacak. Aynı zamanda da 128GB ve 256GB depolama seçenekleriyle gelecek olan telefon, microSD kart yuvası bulundurmayacak. 2021’in ikinci yarısında piyasaya çıkması beklenen Galaxy S21 FE ile alakalı şimdilik başka bir bilgi bulunmuyor. Önümüzdeki haftalarda ise telefonla alakalı daha somut bilgilerin gün yüzüne çıkacağı ifade ediliyor.
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Genel
Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi 27-28 Mart’ta Gerçekleşiyor!
ODTÜ İşletme Topluluğu 27-28 Mart 2021’de Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi’ni gerçekleştirmeye hazır. ODTÜ İşletme Topluluğu, her yıl yaklaşık 400 katılımcıyı okulunda ağırladıkları Türkiye’nin en büyük kulüpçülük etkinliklerinden biri olan Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi’ni bu yıl online olarak gerçekleştirecekler.
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Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi nedir?
Katılımcıların, teknoloji devlerinin ve ülkenin önde gelen girişimcilerin tecrübelerini dinleyip, kendileri ile tanışma fırsatı bulabileceği; aynı zamanda Türkiye’nin en büyük dijital girişimcilik yarışmalarından birini izleyebilecekleri bir ortam sunuyorlar. Böylece yarışma ayağında üniversiteli girişimcileri, yatırımcıları ve mentörleri bir araya getirecekler. Katılımcılar tarafından yarışmacıların sunumlarının izlenebileceği bir dijital girişimcilik yarışması düzenliyor. Ayrıca girişimcilik ekosistemi önemli isimleri ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen üniversite öğrencilerini bir araya getirip geniş bir network ağı sağlamakta.
Aynı zamanda her yıl Türkiye’nin dört bir yanından üniversite öğrencilerini ağırlayan etkinlik, bu sene online platformda olması sayesinde mesafe engelini ortadan kaldırarak istediğiniz her yerden etkinliğe katılabilme şansını sizlerle buluşturuyor.
Böylece Türkiye’deki girişimcilere destek olmak isteyen kesim ile proje fikirlerinin sahiplerini buluşturan bu etkinliğe siz de “Fikrini kap gel!” sloganı ile katılabilirsiniz. Ayrıca lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yanı sıra yeni mezun girişimci adaylarının da fikirlerini yarıştırabilecekleri yarışmanın finalistleri;
-Finale Dek 3 Haftalık Online Mentörlük Desteği alarak finale hazırlanma,
-Online eğitimlerle projelerini geliştirme, MBA’den ofis desteğine birçok ödül kazanma imkanı yakalayacak.
Son Başvuru tarihi ise 21 Şubat.Ayrıntılı bilgi için @metubiz instagram adresini ziyaret edebilirsiniz.
Google Chrome’un iOS uygulamasına gizli sekmeleri Face ID ile şifreleme özelliği geliyor
Google, Chrome tarayıcının iOS sürümüne güvenlik takıntısı yüksek olanları memnun edecek bir özellik getiriyor. Google’ın hâlihazırda denemekte olduğu özellik, Chrome’daki gizli sekmelerinizi FaceID ile koruma altına alabilmenize imkân verecek.
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Apple’ın ilk olarak iPhone X’le beraber hayata geçirdiği Face ID, iPhone ve iPad’imizin güvenliğini sağlamamıza imkân veriyor. Face ID ilk başta sadece cihazın güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılıyor olsa da, Apple sonradan bu özelliğin kapılarını geliştiricilere de açtı. Bu bağlamda iOS ekosistemindeki birçok geliştirici, uygulamasına yerleşik olarak Face ID desteğini kazandırdı.
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Şimdiyse Google, Chrome tarayıcının iOS uygulamasına Face ID desteğini entegre etmeye hazırlanıyor. En son yayınlanan Chrome beta sürümünde görülen yeni özellik sayesinde Google, Chrome kullanıcılarının gizli sekmeleri Face ID ile şifrelemelerine olanak sağlayacak. Eğer ki Face ID özellikli bir cihaz kullanıyorsanız, Chrome’un yeni özelliğini şimdiden deneyebilirsiniz. Tabii bunun için tarayıcının beta sürümünü kullanmanız gerekiyor.
Google Chrome on iOS is getting Face ID support that will protect and secure incognito tabs 🤫🤐 pic.twitter.com/gnQmOzjdV6
— Tom Warren (@tomwarren) February 11, 2021
App Store üzerinden indirilebilen Chrome 89 beta sürümünün güncelleme notlarında Google yeni özelliğini, “Chrome uygulamasından çıkıp geri döndüğünüzde, siz olduğunuzu onaylayana kadar gizli sekmeleriniz bulanıklaşır” cümleleriyle açıklıyor. Chrome ayarlarının gizlilik bölümünden ulaşabileceğiniz Face ID desteğini aktif ederek, tarayıcınızı meraklı gözlerden rahatlıkla koruyabiliyorsunuz.
Yalnız bu noktada, Chrome’un yeni özelliğinin henüz test sürecinde olduğunu belirtelim. Yani Face ID desteğini etkinleştireyim derken, tarayıcıda başka bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle eğer sizin için hayati bir önemi yoksa, özelliğin nihai haliyle yayınlanmasını bekleyebilirsiniz. Google’ın, Chrome 89. sürümünü mart ayının başlarında yayınlayacağı da ek bilgiler arasında yer alıyor.
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Yazan: SerhatGUNEY, 22 saat önce
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Yazan: Bavandiel, 2 gün önce
Samsung’un, Galaxy S21 FE olması beklenen yeni telefonu ortaya çıktı
Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi 27-28 Mart’ta Gerçekleşiyor!
Google Chrome’un iOS uygulamasına gizli sekmeleri Face ID ile şifreleme özelliği geliyor
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