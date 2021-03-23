HBO Max, avatarlarıyla diğer platformları geride bıraktı

HBO Max, profil fotoğrafı seçme konusunda Netflix ve Disney Plus’ı geride bırakıyor. Platform, Kendi avatarınızı yükleyebileceğiniz veya yüzden fazla avatar arasından seçim yapabileceğiniz ayrıcalığı size veriyor.

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HBO Max profil fotoğrafınızı oluşturmanıza izin veriyor

Oldukça fazla kullanıcısı olan platform, özel bir profil fotoğrafı seçme özelliğiyle kullanıcıları oldukça sevindirecek. HBO Max müşterilerine bugünden itibaren bu seçeneği sunduğunu bildiriyor. Aboneler artık HBO Max’in içerik kitaplığında 120’den fazla karakter içeren ve önceden seçilmiş olan avatarlar arasında seçim yapabilecek.

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HBO Max, AT&T’nin sahibi olduğu WarnerMedia tarafından hizmete sununlan abonelik tabanlı video hizmetidir. Servis ilk olarak 18 Ekim 2018 yılında ortaya çıktı. 27 Mayıs 2020 tarihinde ise hizmete başladı.

Seçtiğiniz özel bir fotoğraf yüklemek, Netflix, Disney Plus ve Hulu gibi platformlarda yapabileceğiniz bir şey değildi. Netflix eskiden bir sosyal medya hesabınızdan bağlandığınızda bir resim göstermenize izin verirdi. Ancak bu özellik artık mevcut değil. Aynı zamanda HBO Max artık size ve evinizdekilere biraz daha kişisel hesaplara sahip olmanızı sağlıyor. Eğer çocuklarınız varsa, profil seçme özelliği onlar için daha eğlenceli bir platform sunar.

WarnerMedia bir basın bülteninde “Bugün lanse edilen ve desteklenen tüm ortaklar arasında 26 Mart’a kadar kullanıma açık olan bu yeni özellik, kullanıcıların kimliklerini yaratıcı bir mercekle ifade etmelerine ve platformda sevdikleri hikayeler ve karakterlerle daha fazla bağlantı kurmalarına olanak tanıdı,” dedi.

Eğer HBO Max’e sahipseniz, mobil uygulamadan veya tablet uygulamasından avatar seçebilirsiniz. Aynı zamanda kendi fotoğrafınızı da çekip yükleyebilirsiniz. Seçtiğiniz bu görüntü daha sonra tüm hesaplarınızda görünecektir. Eğer profilinizi silerseniz, yüklemiş olduğunuz fotoğraflar ve şifreniz tamamen ortadan kalkacaktır. Bununla birlikte ebeveyn denetimini etkinleştirdiyseniz, bir çocuğun hesabındaki profil fotoğrafını değiştirmesi için bir PIN gerekli olacaktır. Çıkan bu PIN sizin belirlediğiniz bir şifre olacak.

Çıkan bu özellik kullanıcılar için daha kişisel ve görsel olarak da daha özel bir özellik sağlayacak. Bununla birlikte kullanıcılar, profil seçerken herhangi bir karışıklıkla karşılaşmayacaklar. Aynı zamanda HBO Max yeni özelliğiyle diğer platformları da geride bırakacak gibi duruyor.