Cuma Raporu #231 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Cuma Raporu #231 zaman çizelgesi

00:00 Giriş

26:30 2023 yılı Harç ve cezalar açıklandı. Pasaport kayıt ücreti 6091 TL oldu

46:00 HUAWEI Pocket S Duyuruldu

51:00 Xiaomi 12S Ultra CONCEPT duyuruldu

58:54 Instagram, ‘Hesap Askıya Alındı’ Sorununu Düzeltti!

01:01:20 Twitter’da “Mavi Tik” Ücreti Belli Oldu!

01:10:52 Huawei Watch GT Cyber değiştirilebilir kasa ile geliyor

01:12:53 Dünyanın en büyük iPhone fabrikası kapatıldı

01:20:00 AB’den Apple’a yeni yaptırım geliyor: Üçüncü parti uygulama mağazaları desteklenecek

01:25:58 Sony, açıkladı: PlayStation 5 satışları beklentilerin altında

01:33:45 Bakan Nebati’den Togg için kredi açıklaması

02:00:00 Uygun fiyatlı Netflix paketi kullanıma açıldı

02:03:04 Monster Notebook, müşterisine MacBook satın aldı

02:09:37 AMD, RDNA3 Mimarisini Temel Alan Radeon RX 7900 XT ve XTX’i Duyurdu!

02:12:47 Globalde en hızlı Android telefonlar belli oldu!

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