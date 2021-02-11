Hayaller Starlink Gerçekler ADSL! | Starlink Alır Mıydınız?

LG, CES® 2021’de yedinci kez “En İyi TV” seçildi. Ayrıca LG OLED teknolojisi, yakın zamanda da Teknoloji ve Mühendislik Emmy Ödülü aldı. Kullanıcılar TV’lerini Dolby Atmos destekli LG soundbar’lardan biri ile eşleştirildiğinde izleme deneyimlerinde, her zaman en iyi performansı elde ediyorlar.

Sporseverler İçin!

LG, 3.Nesil α9 yapay zeka işlemci ile OLED teknolojisi bir araya getirdi. OLED Motion Pro ve TruMotion özellikleri ile spor karşılaşmalarını bulanıklık ve titreşim olmadan izliyorlar. Özellikle TV’lerini uyumlu LG bluetooth hoparlörlere bağlayarak daha dinamik bir ses ortamı sağlayabiliyorlar.

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Üst Düzey Sinema Deneyimi!

LG OLED TV’ler Yeni eklenen Dolby Vision IQ ve Filmmaker Modu™ desteği ile birleştiriyor. Özellikle HDR formatı Dolby Vision®, Dolby Atmos® 360 derece ses deneyimi sunuyor. Aynı zamanda ilk kez bir TV’de bulunan Dolby Vision IQ desteği ile film izleme deneyimini üst düzeye taşıyor. Ayrıca Dolby Vision IQ, ortam ışığının tespit edilmesiyle görüntü kalitesini sağlamak için içeriği ortam ışığına göre uyarlıyor.

Kolav ve Hızlı İçerik Erişimi!

LG OLED TV’ler değişken yenileme hızı ve düşük gecikmeye sahip. Yapay zeka ile Türkçe akıllı ses tanıma fonksiyonu sayesinde sesli komutlarla modu değiştirebilirsiniz. Ayrıca TV’de yer alan Netflix, Apple TV gibi uygulamalardaki içeriklere tek tuşla erişebiliyor. Dahası LG OLED TV’ler Smart Share özelliği sayesinde birçok bağlantıyı destekliyor.