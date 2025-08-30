HAVELSAN son dönemde yalnızca savunma sanayinde değil, enerji sektöründe de dikkat çekici adımlar atıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile yapılan iş birliği, “yapay zekâ petrol aramalarında kullanılabilir mi?” sorusunu gündeme taşıdı. HAVELSAN bu proje ile geleceğin enerji teknolojilerine nasıl yön verecek? Yerli yapay zeka enerji sektöründe neleri değiştirebilir?

HAVELSAN ve TPAO yapay zeka destekli sondaj sistemi geliştirdi!

HAVELSAN, TPAO ile birlikte geliştirdiği Yapay Zekâ Destekli Formasyon Belirleme Projesi ile sondaj faaliyetlerinde köklü bir dönüşüm başlatıyor. Bu sistem sayesinde kuyu sondajı sırasında alınan kayaç örnekleri görüntüleme teknolojileriyle analiz edilerek yerli yapay zeka tarafından anında yorumlanıyor.

Mevcut yöntemlere göre çok daha hızlı çalışan bu çözüm, şirketin teknolojik kabiliyetlerini enerji sektörüne taşıyor. Yöntemin en önemli katkısı ise zaman kayıplarını önlemesi. Yanlış formasyon yorumlarından kaynaklanan hatalar en aza indirilirken, maliyet artışları da engelleniyor. Bu durum, yerli yapay zeka tabanlı sistemin hem ekonomik hem de operasyonel avantajlar sağladığını gösteriyor.

Paylaşılan görsellerde projenin saha uygulamalarına dair detaylar dikkat çekiyor. Geliştirilen yazılımın arayüzü modern ve kullanıcı dostu bir tasarıma sahip. Operatörlerin anlık verileri kolayca takip edebildiği ekranlarda, kayaç yapılarının renk kodlarıyla görselleştirildiği anlaşılıyor. Bu tasarım değişiklikleri, HAVELSAN yalnızca güçlü algoritmalar değil, aynı zamanda pratik kullanım odaklı çözümler sunduğunu da ortaya koyuyor.

Şu anda pilot aşamasında test edilen yapay zekâ modeli, kuyu bazında elde edilen verilerle yüksek doğruluk sağladı. Ortak plana göre bu teknolojinin önümüzdeki yıl açılacak kuyularda saha entegrasyonu tamamlanacak. Böylece gelecekte tüm sondaj çalışmalarında yerli yapay zeka destekli formasyon tahmin modeli kullanılabilecek.

Bu gelişme yalnızca enerji aramalarında değil, Türkiye’nin teknoloji alanındaki bağımsızlık yolculuğunda da kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. HAVELSAN gibi savunma kökenli şirketlerin enerjiye yönelik dijital çözümler geliştirmesi, ülkenin stratejik sektörlerde dışa bağımlılığını azaltma hedefiyle uyumlu görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şirketin enerji sektörüne adım atmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?