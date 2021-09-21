Haber
Havadaki Işık Huzmeleriyle Yüksek Hızlı İnternet
Havadaki ışık huzmeleri aracılığıyla yüksek hızlı internet sağlamanın yeni bir yolu, verileri Kongo Nehri boyunca başarıyla iletti. Bu, Brazzaville ve Kinşasa’daki vatandaşların daha hızlı ve daha ucuz geniş bant erişimi alabileceği anlamına geliyor.
Project Taara, Alphabet X’in (eski adıyla Google X) sözde aya roket fırlatma fikirlerinden biri. Kapatıldığından beri stratosferde balonların kullanıldığı geniş bantlı bir proje olan Loon Projesi’nden doğdu. Ekip, bir blogda yaptığı açıklamada, en son deney, iki Afrika şehri (Kongo Cumhuriyeti’ndeki Brazzaville ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Kinşasa) arasındaki “özellikle inatçı bir bağlantı boşluğunun” doldurulduğu anlamına geliyor.
Şehirler birbirinden sadece üç mil uzakta ama onları birbirine bağlamak zor. Çünkü geleneksel kabloların nehir etrafından geçirilmesi gerekiyor ve bu da geniş bant fiyatlarını beş kat daha pahalı hale getiriyor.
X ekibinin bildirdiğine göre, kablosuz optik iletişim (WOC) sistemi 20 gün içinde %99,9 kullanılabilirlik ile yaklaşık 700 terabayt veri sağladı. “Gelecekte her türlü hava ve koşulda mükemmel güvenilirlik görmeyi beklemesek de, Taara’nın bağlantılarının benzer performans sunmaya devam edeceğinden ve bu şehirlerde yaşayan 17 milyona hızlı, daha uygun fiyatlı bağlantı sağlamada kilit bir rol oynayacağından eminiz.” dedi.
Üç yıldır geliştirilmekte olan projenin en son tekrarıdır. X, Sahra’nın güneyi Afrika’ya yüksek hızlı internet getirmek için Econet Group ve Liquid Telecom ile birlikte çalışıyor ve Kenya’da ticari bir sunuma başladı. Sistem, zemindeki geleneksel fiberin, kablo muhafazası olmadan veri taşımak için ışığı kullanmasına benzer şekilde yüksek hızlar sağlamak için çok dar, görünmez ışık huzmeleri kullanıyor.
Free Space Optical Communications olarak bilinen teknoloji, ekibin daha önce Project Loon’da balonlar arasında lazer ışınlamak için kullandığı deneylerden ortaya çıktı. Ancak şubat ayında Alphabet tarafından artık ticari olarak uygun görülmediği için kapatıldı. Ekip, mükemmel olmadığını ve sis, pus gibi zorlu koşullarda veya sinyalin önünde kuşların uçtuğu durumlarda tam güvenilirlik sağlamayacağını kabul ediyor.
Ancak, biraz teleskop gibi çalışan, ışını tam olarak olması gereken yere taşımak için aynalara, ışıklara, yazılıma ve donanıma dayanan, iletilen lazer gücünün seviyesini ayarlayarak geliştirildi. Ekip ayrıca, kuşların bağlantı üzerinden uçması gibi kesintilerden kaynaklanan hataları azaltmanın yollarını da buldu. Blog’da, “Sisli San Francisco gibi yerler asla WOC’yi kullanmak için ideal bir yer olmayabilirken, dünya çapında Taara’nın bağlantıları için ideal hava koşullarına sahip pek çok yer var” dedi. Teknoloji ayrıca Kenya, Hindistan, ABD ve Meksika’da denendi.
Alphabet X’in üzerinde çalıştığı diğer projeler de şunlar:
- Mineral: Daha sürdürülebilir bir gıda sistemi oluşturmak için yeni teknoloji geliştirme girişimi
- Tidal: Okyanus sağlığı iyileştirmelerini gözden geçirmek
- Gündelik Robot Projesi: Günlük hayatta yardımcı olmak için faydalı görevler yapabilen robotlar geliştirmek
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Tesla Otopilot , Dikkatsizliği Arttırıyor
Netflix Ücretsiz Planı Android İçin Kullanıma Sundu!
NASA, Ay Robotunun İneceği Bölgeyi Seçti!
ASUS Vivobook Ailesine Yeni Bir Model Daha Ekleniyor
Havadaki Işık Huzmeleriyle Yüksek Hızlı İnternet
iPhone 6S’e iOS 15 GELDİ! | 6 Yıllık Telefona Güncelleme!
EKRAN KARTI FİYATINA EFSANE SİSTEM! | Ryzen 7 3700X & RX 6700 XT
VIVO V21 vs VIVO V21e | SEÇ, BEĞEN, AL !
POCO F3, POCO X3 GT, POCO X3 NFC ve POCO X3 Pro video karşılaştırma
S20 FE (Snapdragon) VS Mi 10T | 144 Hz IPS LCD Mi, 120 Hz AMOLED Mi?
iPhone 6S’e iOS 15 GELDİ! | 6 Yıllık Telefona Güncelleme!
EKRAN KARTI FİYATINA EFSANE SİSTEM! | Ryzen 7 3700X & RX 6700 XT
VIVO V21 vs VIVO V21e | SEÇ, BEĞEN, AL !
POCO F3, POCO X3 GT, POCO X3 NFC ve POCO X3 Pro video karşılaştırma
S20 FE (Snapdragon) VS Mi 10T | 144 Hz IPS LCD Mi, 120 Hz AMOLED Mi?
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.