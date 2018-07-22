Harvard Üniversitesi’nin geliştirdiği robot kol, araştırmaları kolaylaştıracak!

Harvard Üniversitesi‘nin geliştirdiği robot kol, deniz yumuşakçaları üzerinde yapılan bilimsel araştırmaları kolaylaştıracak.

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Harvard Üniversitesi‘nin robot kolu ne işe yarayacak?

Şimdiye kadar, deniz anası, ahtapot gibi aşırı yumuşak deniz yaratıkları, bilimsel çalışmalarda kullanılmak için yakalanamıyordu. Onlara zarar vermeden yakalamanın bir yolu yoktu. Harvard’s Wyss Enstitüsü‘ndeki araştırmacılar bu sorunu çözmek için çok iyi bir çözüm buldular. Bir hayvanın etrafında top şeklini alarak, onu hiçbir zarar vermeden yakalayabilen, yapraksı parmaklara sahip bir robot kol geliştirdiler. Kol, sanıldığından daha basit bir mekanizmaya sahip. Sadece eklemli yapıyı kontrol etmek için basit bir motor kullanılıyor. Böylece kolayca kontrol ediliyor ve oluşabilecek bozulmaların daha kolay tamir edilmesi hedefleniyor.

Şimdilik, bilimsel araştırmalarda kol, sadece tutma ve bırakma gibi temel işlerde kullanılıyor. Gelecekte araştırmacılar hassas deniz yaratıklarını su üstünde ya da ölü örnekler yerine kendi doğal yaşam alanlarında inceleyebilirler.