3D yazıcılar, şimdiye kadar çok daha büyük işler başarmış, yapay insan uzuvları ve organları ile karşımıza geliyor. Aslında iş giyilebilir teknolojiye geldiğinde, daha da zorlaşmaya başlıyor.

Çünkü giyilebilir teknoloji her ne kadar yukarıdaki başarımlar kazanıldıktan sonra çokta kolay gibi gözükse de, aslında işin zorlaştığı kısım burası. Çünkü insanlar giyilebilir teknolojiyi kullanmaya başladığında, kolay hareket edebilmeli istediği vücut hareketlerini gerçekleştirebilmeli. Fakat ileri düzey yani katı elektronik bileşenler gibi giyilebilir teknoloji tasarlanırken cihazların konforu, insan vücuduna göre hareket edebilmesi, hem de stabilize çalışmasını sağlamak bir hayli zor.

Harvard Üniversitesi ve Air Force Araştırma Merkezi’nden bir grup araştırmacı, yumuşak elektronik parçalar için yeni bir 3D baskı tekniği geliştirdi, ve bu tekniğe “Hibrit Baskı” adını verdi. Bu teknik sayesinde iletken mürekkepler ve katı elektronik bileşenlere sahip malzemeler kullanarak esnek, katı bir elektronik cihaza dönüştürmeyi başardılar.