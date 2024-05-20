Huawei, işletim sistemi HarmonyOS NEXT için yeni bir uygulama yükleme yöntemi tanıttı. Bu yenilik, geliştiricilerin uygulamalarını doğrudan kullanıcılarına sunmalarına olanak tanıyarak, Apple’ın iPhone kullanıcılarına sunduğu kurumsal sertifika sistemine benzer bir model sunuyor.

İçindekiler HarmonyOS NEXT uygulama konusunda yüz güldürecek

HarmonyOS NEXT uygulama konusunda yüz güldürecek

Huawei’nin son geliştirici güncellemesiyle duyurulan bu yöntem, uygulamaların işletim sistemine dışarıdan yüklenmesini kolaylaştırıyor. Geliştiriciler, kendi kuruluşları tarafından verilen sertifikalar ve profillerle uygulamalarını derleyip paketleyerek kullanıcılarına ulaştırabiliyor. Bu süreç, uygulamaların bir sunucuya veya bulut depolama alanına yüklenmesi ve kullanıcıların buradan uygulamaları indirip kurması şeklinde işliyor.

Bu yeni yöntem, genel tüketici kitlesinden ziyade belirli kullanıcı gruplarına hitap ediyor. Özellikle şirket içi kurumsal araçlar veya belirli programlar gibi özel kullanım alanlarına yönelik uygulamalar bu yöntemle dağıtılabilecek. Huawei, bu özelliğin “Uygun olmayan veya Huawei App Market’te herkese açık olarak yayınlanmak istemeyen HarmonyOS uygulamalarına yönelik” olduğunu belirtiyor.

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Geliştiriciler, uygulamalarını belirli kanallar aracılığıyla küçük ölçekli dağıtım için Huawei’nin AppGallery Connect (AGC) özelliğini kullanma seçeneğine de sahip olacaklar. Bu, geliştiricilere daha fazla özgürlük tanırken, sürecin bazı sınırlamaları da bulunuyor. Şu an için bu dahili uygulama yayınlama yöntemi yalnızca Stage modeli kullanılarak oluşturulan HarmonyOS uygulamalarını desteklemekte ve meta hizmetler gibi bazı özellikler henüz uyumlu değil.

Bu yöntemin bir diğer önemli özelliği, kullanıcıların uygulamaları manuel olarak etkinleştirmesi gerekliliği. Kullanıcılar, Ayarlar > Sistem > Kurumsal Cihaz ve Uygulama Yönetimi > Kurumsal Uygulama Yönetimi’ne giderek uygulamanın çalışması için manuel olarak izin vermek zorundalar. Bu adım, kullanıcıların uygulamaların çalışmasını kontrol edebilmesi için ek bir güvenlik katmanı sunuyor.

Huawei’nin bu hamlesi, uygulamaların yandan yüklenmesine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu yöntem, geliştiricilere App Market onayını atlayarak uygulamalarını doğrudan kullanıcılarına ulaştırma esnekliği sunuyor. Ancak, bu model bazı güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor. Resmi gözetimden yoksun olan yandan yüklenen uygulamalar, kötü amaçlı yazılım veya güvenliği ihlal edilmiş yazılım riskini artırabilir. Bu nedenle, kullanıcıların bu tür uygulamaları indirirken dikkatli olması gerekecek.

Huawei‘nin HarmonyOS NEXT için sunduğu yeni uygulama yükleme yöntemi, geliştiricilere ve kullanıcılara daha fazla esneklik sağlıyor. Ancak, bu yeniliğin getirdiği güvenlik riskleri de göz ardı edilmemeli. Kullanıcıların manuel etkinleştirme adımları ve uygulamaların sertifikalarla güvence altına alınması, bu riskleri minimize etmeyi hedefliyor. Huawei’nin bu yeni adımı, özellikle belirli kullanım durumları için büyük bir avantaj sunarken, güvenlik konusunda da dikkatli olmayı gerektiriyor. Bakalım HarmonyOS NEXT ile Huawei yükselişini sürdürecek mi?