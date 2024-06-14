Counterpoint Research, 2024’ün ilk çeyreği için popüler mobil işletim sistemlerini açıkladı. Bu raporda, Huawei’nin HarmonyOS’unun Çin’de ilk kez iOS’u geride bırakarak ikinci en büyük mobil işletim sistemi konumuna yükseldiği belirtildi.

HarmonyOS yükseliyor!

Counterpoint Research’e göre, HarmonyOS’un benimsenme oranı hızla artmaya devam ediyor. Çin’de 2023’ün ilk çeyreğinde %8 olan pazar payı, 2024’ün ilk çeyreğinde %17’ye yükseldi. Aynı dönemde, iOS’un payı %20’den %16’ya düştü. Bu, 2019’un ilk çeyreğinden bu yana iOS’un Çin’deki pazar payında ilk kez düşüş yaşadığı çeyrek oldu. Raporda, bu düşüşün nedeni olarak Huawei’nin 5G akıllı telefon pazarındaki yükselişine dikkat çekiliyor.

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HarmonyOS’un yükselişi sadece Çin ile sınırlı kalmadı. Küresel olarak, 2024’ün ilk çeyreğinde HarmonyOS’un pazar payı yıllık bazda ikiye katlanarak %4’e çıktı. Aynı dönemde, Android ve iOS’un pazar payları sırasıyla %78 ve %20’den %77 ve %19’a düştü. Bu düşüş, muhtemelen iPhone lansmanlarının mevsimsel dalgalanmalarından kaynaklanıyor.

Counterpoint, 4G ve 5G teknolojilerinin kullanım oranlarını da paylaştı. 2023’ün ilk çeyreğinde %9 olan 5G benimseme oranı, 2024’ün ilk çeyreğinde %50’ye yükseldi. Bu dramatik artış, Huawei’nin özellikle Çin’de 5G teknolojisine yaptığı yoğun yatırımlar ve tedarik zincirini yerelleştirme çabalarıyla ilişkilendiriliyor. Huawei, yerelleştirilmiş tedarik zinciri ile bu eğilimi sürdürebilmeyi hedefliyor.

Huawei’nin HarmonyOS ile yakaladığı bu başarı, şirketin stratejik hamlelerinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. ABD ile yaşadığı ticaret savaşları ve yaptırımlar nedeniyle kendi ekosistemini oluşturma yoluna giden Huawei, HarmonyOS’u geliştirerek bağımsız bir platform yaratmayı başardı. Bu platform, özellikle Çin’deki tüketiciler tarafından büyük ilgi gördü ve Huawei’nin 5G teknolojisi konusundaki liderliği de bu başarıyı perçinledi.

Android ve iOS’un pazar paylarındaki düşüş, mobil işletim sistemleri piyasasında önemli bir değişime işaret ediyor. Android, hala küresel pazarın büyük kısmını elinde tutuyor olsa da, HarmonyOS gibi yeni oyuncuların yükselişi ile rekabetin daha da kızıştığını gösteriyor. iOS’un ise özellikle Çin pazarındaki kaybı, Apple için endişe verici bir durum olarak öne çıkıyor. Apple, Çin pazarında yeniden ivme kazanmak için yeni stratejiler geliştirmek zorunda kalabilir.

Huawei’nin HarmonyOS ile yakaladığı bu ivme, mobil işletim sistemleri pazarında dengelerin değişebileceğini gösteriyor. HarmonyOS’un küresel pazar payını artırma potansiyeli, Android ve iOS’un bu yeni rakibe karşı nasıl bir strateji izleyeceğini merak konusu yapıyor. Huawei’nin 5G ve ileri teknoloji yatırımları, HarmonyOS’un büyümesini desteklemeye devam ederken, küresel mobil pazarın geleceği de yeniden şekillenebilir.

Counterpoint Research’ün verileri, Huawei’nin HarmonyOS’unun hem Çin’de hem de küresel pazarda önemli bir oyuncu haline geldiğini gösteriyor. Android ve iOS’un kullanıcı kaybı yaşaması, mobil işletim sistemleri pazarında rekabetin arttığını ortaya koyuyor. Bu gelişmeler, hem teknoloji dünyasında hem de tüketici davranışlarında önemli değişimlere işaret ediyor. Huawei’nin bu başarısının kalıcı olup olmayacağı ve diğer devlerin nasıl karşılık vereceği ise önümüzdeki dönemlerde yakından takip edilecek.