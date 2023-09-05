Çin merkezli teknoloji devi Huawei, açık kaynaklı işletim sistemi HarmonyOS’u PC platformuna getirme hazırlığında gibi görünüyor. Daha önce Çinli bir geliştiricinin HarmonyOS işletim sistemini bir PC’ye başarıyla yüklediği haberlerini duymuştuk ve şimdi Huawei’nin PC’lerde çalışacak resmi bir HarmonyOS sürümü için çalıştığına dair güçlü işaretler var. MacOS ve Windows şimdi ayvayı yedi!

Huawei HarmonyOS İşletim Sistemini Çok Yakında PC’ler İçin Sunabilir!

Huawei’nin Eski Tüketici Ürünleri Yazılım Departmanı Başkanı olan Wang Chenglu, yakın zamanda bir Weibo gönderisine verdiği yanıtla HarmonyOS’un PC’ler için sunulacağını doğruladı. Bir kullanıcı, “Gelecek yıl HarmonyOS PC olacak mı?” şeklinde bir soru sorduğunda Wang Chenglu basitçe “Evet” cevabını verdi. Ancak, bu işletim sisteminin tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceği henüz kesinleşmedi.

HarmonyOS’un PC’lerde nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Son söylentilere göre, Microsoft’un yeni işletim sistemi Windows 12 üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Huawei’nin HarmonyOS’u PC platformuna sunma kararlılığı, bu işletim sisteminin Windows 12 ile rekabet etme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

Daha önce, HarmonyOS’un HP bir dizüstü bilgisayarda sorunsuz bir şekilde çalıştığı bildirilmişti. Geliştiriciler ayrıca, HP dizüstü bilgisayarı için gerekli sürücüleri de bu yazılıma uyarlamışlardı. Öyle ki, klavye ve mouse girdileri HarmonyOS ile çalışan bu bilgisayarda girdilere yanıt verebilmişti. Tabi bir işletim sisteminin tam olarak çalıştığını söylemek için bundan daha fazlası gerekiyor.

HarmonyOS’un PC’lere sunulması, Huawei’nin çeşitlendirilmiş ürün yelpazesini genişletme stratejisinin bir parçası olarak görünüyor. Bu gelişme, kullanıcılarına daha fazla seçenek sunma amacını taşıyor gibi görünüyor. Gelecekteki rekabet, işletim sistemleri arasında daha fazla seçeneğe sahip olmayı tercih eden tüketicilere yarar sağlayabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo gibi diğer Çinli rakiplerden de benzer ataklar gelecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!